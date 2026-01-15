 Passa a Very Mobile con tanti Giga in 5G e prezzi da 5,99 euro al mese
Per chi passa a Very Mobile sono disponibili diverse offerte molto interessanti, con tanti Giga in 5G a partire da 5,99 euro al mese.
Telecomunicazioni 5g
Very Mobile è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile, garantendo tanti Giga in 5G con un costo particolarmente contenuto. Tra le promo in corso in questo momento è possibile ottenere minuti e SMS illimitati oltre a fino a 440 GB in 5G ogni mese. Per scegliere e attivare l’offerta desiderata è possibile visitare il sito ufficiale di Very Mobile accessibile qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Very Mobile

Passa a Very Mobile: ecco le offerte

Con Very Mobile è possibile accedere a diverse offerte. Tra le promo disponibili troviamo una serie di tariffe per clienti Iliad e alcuni operatori virtuali come CoopVoce e PosteMobile. Per questi clienti è possibile scegliere le seguenti promo:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB al costo di 5,99 euro al mese con 1 mese in omaggio
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB al costo di 6,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB al costo di 7,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 350 GB al costo di 8,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB al costo di 9,99 euro al mese

Per clienti TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE e Spusu, invece, è possibile accedere alle seguenti promo:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB al costo di 11,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB al costo di 12,99 euro al mese 
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB al costo di 3,99 euro al mese

Per chi richiede un nuovo numero, infine, queste sono le offerte disponibili:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB al costo di 6,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB al costo di 7,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 350 GB al costo di 8,99 euro al mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB al costo di 9,99 euro al mese
  • 1000 GB al costo di 12,99 euro al mese
  • Giga illimitati al costo di 14,99 euro al mese

Tutte le offerte citate sono disponibili qui di sotto:

Attiva qui l’offerta di Very Mobile

Pubblicato il 15 gen 2026

