Passa ad Aruba Fibra, per te bonus fino a 2.500 euro

Aruba Fibra Business è una campagna speciale per le imprese e i professionisti con partita IVA, che offre la possibilità di accedere alla fibra con le agevolazioni previste dal Bonus Internet del MISE, iniziativa governativa per la digitalizzazione nazionale.

Le PMI, i professionisti e i titolari di partita IVA possono ricevere uno sconto di 500 euro su Fibra Aruba Pro e di 2.000 euro su Fibra Aruba Pro XL per aumentare la velocità di connessione. Entriamo nei dettagli di queste due offerte e come puoi inoltrare richiesta di bonus.

Aruba Fibra: ecco come risparmiare con il Bonus Internet MISE

Aruba Fibra ha aderito al Bonus Internet MISE con le offerte seguenti:

Fibra Aruba PRO : con questo abbonamento hai connessioni in fibra illimitate fino a 2,5 Gbps in download , chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, un router Wi-Fi, indirizzi IPv4 e IPv6 fissi, assistenza dedicata H24 anche tramite chat. Non pagherai alcun costo nei primi 18 mesi, periodo in cui ti verrà addebitata soltanto l’IVA a 6,11 euro al mese . Il contributo ammonta a 500 euro.

: con questo abbonamento hai connessioni in fibra illimitate , chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, un router Wi-Fi, indirizzi IPv4 e IPv6 fissi, assistenza dedicata H24 anche tramite chat. Non pagherai alcun costo nei primi 18 mesi, periodo in cui ti verrà addebitata soltanto l’IVA a . Il contributo ammonta a 500 euro. Fibra Aruba PRO XL: con questo piano tariffario la connessione è illimitata in fibra ottica con download fino a 2,5 Gbps, chiamate verso tutti i numeri nazionali, router Wi-Fi 6, indirizzi fissi IPv4 e IPv6, assistenza dedicata H24 via chat. Anche in questo caso non dovrai sostenere alcun costo per i primi 36 mesi, periodo in cui ti verrà addebitata l’IVA di 12,21 euro al mese. Il contributo con questo piano è pari a 2.000 euro.

Non sono previsti costi di attivazione o di migrazione per queste due offerte, che puoi revocare in qualsiasi momento al costo di 16,40 euro + IVA. Per attivare un piano tariffario clicca sul link qui sotto:

L’accesso al Bonus Internet MISE è esclusivamente per PMI, liberi professionisti e possessori di partita IVA ed è soggetto all’approvazione di Infratel.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.