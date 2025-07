Passa ora a ho. Mobile per non rimanere mai senza Giga

La principale difficoltà nella scelta di un’offerta di telefonia mobile sta nel trovare il giusto equilibrio tra la quantità necessaria di Giga e il prezzo conveniente. Tutti vorremmo avere tanto, ma ovviamente per una maggiore quantità di Giga bisogna pagare di più. Il risultato è che spesso arriviamo a fine mese non avendo utilizzato i Giga disponibili nel nostro piano tariffario con uno spreco importante per qualcosa che abbiamo pagato e di cui non abbiamo usufruito. Con ho. Mobile finalmente questo problema non esiste più: attiva ora l’offerta per avere 100 Giga con minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese.

Giga finiti? Riparti subito con .ho

La differenza tra ho. Mobile e le offerte degli altri operatori è nella possibilità di risparmiare davvero con la garanzia di non rimanere mai senza Giga. 100 Giga non sono pochi e considerando che spesso utilizziamo la connessione Wi-Fi di casa e dell’ufficio, ecco che quella quantità di Giga è più che sufficiente.

Ma può capitare il mese in cui per un viaggio, una vacanza o un’altra necessità si consumano più Giga del solito. In quel caso con ho. Mobile ti basta aprire l’applicazione e far ripartire l’offerta. Immediatamente avrai i tuoi 100 Giga di traffico da utilizzare per navigare, guardare video e ascoltare musica in streaming, mandare messaggi e giocare online. Il tutto senza la preoccupazione di esaurire i Giga e rimanere senza e sottoscrivere offerte esagerate che il più delle volte rimangono inutilizzate.

Approfitta dell’offerta di ho. Mobile. Hai tempo fino al 4 agosto per avere 100 Giga di traffico con minuti e SMS illimitati a soli 5,99€ al mese. Puoi attivare l’offerta online e decidere di ricevere la SIM a casa, ritirarla e attivarla in edicola o fare tutto online grazie all’eSIM. Non sprecare questa opportunità per avere tutto quello di cui hai bisogno a un prezzo estremamente conveniente.