Passa subito al Mercato Libero con Sorgenia

Sorgenia ti mette a disposizione la sua offerta pensata ad hoc proprio per chi proviene dal Maggior Tutela e deve passare obbligatoriamente entro fine anno al Mercato Libero dell’Energia.

Per verificare a quanto ammonta il risparmio con questo fornitore puoi caricare una bolletta. Ti basterà infatti fare click sul bottone qui in alto e seguire le indicazioni.

Il Mercato Libero a differenza di quello Tutelato è sicuramente più controllato e ti permette di avere maggiore flessibilità. Ad esempio, puoi cambiare fornitore senza alcun vincolo e senza pagare nessuna penale.

Mercato Libero con Sorgenia: ecco come risparmiare

Con questo fornitore tutto italiano hai da subito ben 240 euro di sconto che vengono suddivisi in 12 mesi. L’ammontare dello sconto è inteso per chi richiede lo switch sia della Luce che del Gas e corrisponde a 20 euro mensili.

La riduzione di prezzo è già inclusa facendo click qui sotto grazie al codice sconto VERDE.

Se però non hai a portata di mano una bolletta, puoi comunque avere una stima di quanto spenderai con Sorgenia rispondendo a delle semplici domande.

Il prezzo della materia è all’ingrosso. Ai tuoi consumi viene aggiunto uno spread pari a 0,15 €/kWh per la Luce e di 0,15 €/Smc per quanto concerne il Gas.

Il costo di commercializzazione e vendita, invece, ammonta a 8€ al mese per la Luce e a 10€ mensili per il Gas. In più hai uno sconto fedeltà crescente a seconda di quanto tempo resti con Sorgenia.

Inoltre, uno dei vantaggi maggiori che troverai se passi a questo fornitore è sicuramente l’app MyNextMove. Quest’applicazione ti mette a disposizione una mappa per trovare le colonnine di ricarica per la tua auto elettrica. Ogni ricarica è scontata del 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.