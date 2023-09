Passkey 1Password: più sicurezza con supporto su iOS 17

1Password è uno dei gestori di password più sicuri e affidabili sul mercato. Ad oggi sono più di 15 milioni gli utenti che hanno deciso di affidarsi a questo strumento per proteggere i loro dati più preziosi. Negli scorsi mesi, 1Password ha introdotto su browser il sistema delle passkey, che permettono di accedere ai siti e alle piattaforme verificando l’identità dell’utente via cellulare (impronte digitali o riconoscimento facciale). Questo è stato il primo passo verso l’eliminazione delle password come metodo d’accesso. Questo metodo evita che le password vengano rubate facilmente. Con l’arrivo ufficiale del nuovo sistema operativo Apple per iPhone e iPad, l’azienda ha deciso di abilitare le anche passkey 1Password sulle app per iOS 17 e iPadOS 17.

Passkey 1Password su iOS 17: proteggi i tuoi dati anche su iPhone ei Pad

Per poter attivare questa funzione su app 1Password per iOS 17, dovrai abilitare la funzione dalle impostazioni del tuo telefono. In primis tocca “Password e account” e poi seleziona “Completamento automatico delle password”. Infine, seleziona 1Password. Salvare una passkey è semplice. Basta soltanto registrarti ad una piattaforma che supporta questo metodo di accesso e toccare “Continua” quando ti viene creare una passkey. Naturalmente puoi anche aggiungere una passkey 1Password anche su siti in cui hai già effettuato la registrazione tramite password. Se desideri invece usare le passkey per accedere ad un sito, 1Password si occuperà di tutto e non dovrai nemmeno aprire l’app. Se disponi di più passkey per un determinato sito, 1Password ti chiederà quale vuoi utilizzare.

Il rilascio di Android 14 è imminente e 1Password introdurrà questo sistema anche sull’OS mobile di Google. Le password sono ormai il passato, le passkey il futuro. Con l’arrivo di questo sistema su mobile, presto diventeranno il metodo standard di autenticazione. Hai aggiornato il tuo dispositivo a iOS 17? Prova le passkey 1 Password e proteggi i tuoi accessi anche su mobile.

