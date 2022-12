Password a rischio hacker? Affidati a 1Password per la protezione dei dati

Le password a rischio hacker sono veramente tante. Ciò è dovuto a un cattivo modus operandi da parte degli utenti, ossia quello di usare la stessa password per accedere a siti Web, piattaforme social e, peggio ancora, alle app delle carte di pagamento e dell’home banking.

Come evitare questa cattiva pratica? Usando 1Password, un software password manager che si rivolge non soltanto agli utenti privati ma anche ad aziende e professionisti.

1Password mette al sicuro le password a rischio hacker

1Password è un password manager in grado di mettere al sicuro le password a rischio hacker. Lo fa tramite un master password, ossia una chiave d’accesso creata dall’utente, univoca e a sua esclusiva disposizione.

Nessuno può accedere a questo master password, nemmeno lo stesso servizio 1Password.

Tramite questa chiave d’accesso, l’utente potrà accedere a tutte le altre password salvate all’interno del suo vault. L’unica attenzione è di non smarrire questa password poiché non esiste modo per recuperarla.

In più disporrà anche dell’autenticazione a due fattori e dell’integrazione di Watchtower, che è uno strumento capace di monitorare tutte le possibili violazioni della password, ma anche individuare le password poco efficaci o ripetute.

Inoltre, indicherà anche tutti i siti Web su cui non è prevista l’autenticazione a più fattori e che usano un protocollo HTTP non sicuro.

Non finisce qui. 1Password protegge gli utenti dai keylogger, ossia programmi usati per la copia e il furto delle password e di tutte le altre informazioni personali importanti che vengono spesso digitate manualmente su vari documenti e form.

A livello di crittografia, 1Password utilizza lo standard AES a 256 bit, ma anche la tecnologia PBKDF2 per proteggere le password dagli attacchi brute force.

Un altro livello di protezione è quello garantito dalla funzione Secure Remote Password (SRP), la quale crittografa il traffico in direzione del server di 1Password, garantendo in questo modo l’autenticazione senza consentire la lettura della password.

Per acquistare 1Password basta accedere QUI. Si può optare per la soluzione singola a 2,65 euro al mese, oppure per la soluzione Families a 4,95 euro al mese, che protegge tutto il nucleo familiare fino a 5 componenti.

