Password addio, ecco la nuova soluzione 1Password

Gli utenti di Internet sanno benissimo che per accedere a una piattaforma Web o a un’app viene richiesta la creazione di un profilo per accedere a contenuti o servizi offerti. Tra le varie informazioni da inserire c’è anche la password, che andrà ovviamente creata.

Il problema è quando se ne creano tantissime, con ognuna che serve per l’accesso ai vari siti Web. Ci sono ancora tanti utenti che usano la stessa per accedere ovunque. Mai cosa fu così sbagliata.

Siccome spesso queste chiavi di accesso devono obbligatoriamente nascere da combinazioni di caratteri minuscoli e maiuscoli, numeri e caratteri speciali, il lavoro diventa alquanto tedioso.

Per fortuna la soluzione arriva da 1Password, un gestore di chiavi di accesso il cui scopo è di memorizzare i dati personali e le informazioni sensibili dentro una cassaforte virtuale.

A questa cassaforte potrà accedere soltanto chi possiede le credenziali giuste oppure utilizzando i dati biometrici.

Nuovo sistema di creazione password

Le aziende si stanno orientando verso un futuro in cui le password non verranno più usate per l’accesso a siti e servizi.

1Password, che vuole restare al passo coi tempi, ha acquistato di recente “Passage”, azienda che opera da tempo nel campo di quelle tecnologie che si prefiggono di offrire agli utenti sistemi dove non servono chiavi di accesso.

Le passkey di nuova generazione dovrebbero essere molto più sicure di quelle tradizionali, poiché riescono a sfruttare sistemi differenti per generarle, tra cui i dati biometrici.

In questo modo si potranno creare codici cifrati da salvare sul dispositivo e per i quali non sarà necessario l’inserimento di una chiave d’accesso, che è sempre a rischio hackeraggio.

Nell’attesa che questo nuovo sistema prendi piede, si può già da adesso agire d’anticipo e acquistare 1Password per proteggere le proprie chiavi di accesso.

Accedendo a questa pagina, sarà possibile scegliere tra due tipologie di abbonamento. Con entrambi è prevista una prova gratuita di 14 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.