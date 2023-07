10 statistiche e curiosità sulle password che non sapevi

Un recente report condiviso da Norton (puoi installare gratis il Password Manager) elenca oltre un centinaio di statistiche e curiosità a proposito delle password. L’obiettivo è quello di incrementare la consapevolezza degli utenti a proposito dei potenziali rischi conseguenti a una loro gestione poco attenta: in gioco c’è la sicurezza dei propri dati, della privacy e dei conti.

Noi e le password: statistiche e curiosità

Un problema che interessa tutti noi. È sufficiente una leggerezza, una distrazione, per esporsi all’azione dei cybercriminali. Ecco perché affidarsi a una soluzione dedicata, che possa generare e salvare codici segreti forti al posto nostro, inserendoli poi automaticamente quando necessario in fase di autenticazione, è la scelta consigliata. Ecco dieci cose che forse non sapevi rilevate dai ricercatori.

Nel corso del 2022, oltre 24 miliardi di password sono state esposte; oltre l’80% delle violazioni è conseguenza di password deboli, riutilizzate o rubate; quasi il 60% degli utenti rafforza le proprie password solo dopo un accesso non autorizzato ai suoi account o dispositivi; mediamente, si impiegano 14 secondi per digitare una password; il 96% delle password più comuni può essere individuato dai cracker in meno di un secondo; inserire un carattere speciale in una password comune di dieci caratteri incrementa il tempo necessario per violarla di circa un’ora; il 21% degli utenti ammette di aver incluso il proprio anno di nascita nelle proprie password; quasi il 40% delle persone condivide le proprie password con altri; la password più comune al mondo è da molto tempo 123456 ; gli utenti che non si affidano a un password manager sono tre volte più esposti a furti d’identità.

È possibile consultare l’elenco completo delle 139 statistiche da cui abbiamo estratto la Top 10 riportata qui sopra seguendo il link a fondo articolo.

Grazie a Norton Password Manager è possibile contare su un software di gestione sicuro, intelligente e semplice. Si occupa di ogni operazione in modo automatico: dalla creazione dei codici al loro salvataggio, applicando inoltre una crittografia alle informazioni prima che lascino il dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.