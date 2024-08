Password manager: bastano 1,59 €/mese per mettere al sicuro i propri dati

La sicurezza dei propri dati è uno degli elementi più importanti per chi utilizza il web. Affidarsi a un password manager, con strumenti avanzati per la sicurezza e la possibilità di utilizzo multi-piattaforma, rappresenta, in questo momento, la scelta giusta per poter sfruttare appieno tutti i servizi online, eliminando i rischi legati alla perdita o alla sottrazione di password e credenziali di pagamento.

Il password manager da utilizzare è NordPass Premium, un vero e proprio punto di riferimento per il settore che ora può essere attivato con un prezzo quasi dimezzato. Sfruttando l’offerta in corso, il password manager realizzato dai creatori di NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 1,59 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi in omaggio. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordPass.

NordPass Premium: è il password manager da utilizzare

Con NordPass Premium è possibile sfruttare un gestore di password, ricco di funzionalità. Il servizio si caratterizza per:

salvataggio di un numero illimitato di password e passkey

salvataggio e compilazione automatica dei dati

strumento per la generazione di password complesse

strumento per l ‘identificazione di password deboli, datate o riutilizzate

sincronizzazione dei dati tra tutti i dispositivi degli utenti

dei dati tra tutti i dispositivi degli utenti dati protetti da autenticazione a più fattori e riconoscimento biometrico

salvataggio sicuro dei dati delle carte di pagamento

analisi del web alla ricerca di fughe di dati

possibilità di condivisione delle password con amici e familiari

L’offerta in corso permette l’attivazione di NordPass Premium con un costo di 1,59 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. L’offerta permette l’utilizzo del password manager per ben 27 mesi, su tutti i propri dispositivi e senza limitazioni. Per tutti i nuovi utenti c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.