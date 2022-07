Password manager in aumento: ecco perché dovresti attivarne subito uno

È stata da poco pubblicata da MarketandResearch.biz la panoramica “Global Password Manager Software Market”.

All’interno si possono ricavare informazioni relative al segmento di mercato dei password manager, in modo specifico alle sue dimensioni e al tasso di crescita. Inoltre il mercato è stato ripartito per analizzare meglio la competitività, le tendenze, le dinamiche e le previsioni da qui fino al 2028.

Questa ricerca di mercato non è stata condotta soltanto a favore delle aziende, le quali stanno mostrando sempre di più la necessità di proteggere le proprie password di acceso con sistemi maggiormente sofisticati e blindati, ma anche dei comuni cittadini, considerando che la vita digitale coinvolge quotidianamente quasi tutta la popolazione mondiale.

Anche se una meravigliosa invenzione, i dispositivi mobili sono quelli più soggetti al furto dei dati personali, soprattutto quelli di accesso alla propria banca. Quindi, questo è il momento migliore per acquistare una password manager come NordPass.

Seppur tra le più recenti soluzioni per la gestione delle password, NordPass è eccellente nell’archiviare tutte le password in un’unica posizione, consentendo all’utente di accedere alle app e ai siti Web preferiti con un semplice clic da qualsiasi dispositivo e tramite le proprie credenziali, anche in modalità offline. Per molti versi è anche migliore di soluzioni più blasonate come LastPass e 1Password che hanno prezzi supertiori.

I password manager più usati nel mondo

Il rapporto fornisce anche una panoramica completa dei password manager che dominano il mercato a livello di vendite e dunque anche di utilizzo da parte dei consumatori. Questi sono i leader di mercato:

LastPass

1Password

Okta

Keeper

KeePass

Dashlane Business

RoboForm

TeamPassword

True Key

Enpass

Avatier

Thycotic Secret Server

