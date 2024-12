Password e passkey al sicuro con NordPass: solo 1,29 €/mese

56% di sconto e 3 mesi gratis con l’attivazione dell’abbonamento Premium di NordPass. L’offerta di Natale propone il password manager al costo di un caffè al mese, con accesso completo a tutte le sue funzionalità, inclusa la gestione delle passkey sempre più diffuse e utilizzate. Vediamo perché è la scelta giusta per mantenere al sicuro le tue credenziali, i tuoi dati e i tuoi account.

Offerta di Natale: password manager al prezzo di un caffè

Non si tratta di un semplice contenitore per i tuoi codici segreti: ci sono funzionalità avanzate come il rilevamento automatico delle violazioni, lo strumento per la valutazione della salute delle password e la possibilità di attivare il mascheramento dell’email durante le registrazioni così da mettersi al sicuro dalle campagne di spam e di phishing. A questo si aggiungono la possibilità di configurazione su tutti i dispositivi, la condivisione sicura degli elementi e il supporto ai metodi di riconoscimento biometrico. Insomma, si tratta di una vera e propria suite per la cybersecurity. Scopri di più sul sito ufficiale, dove trovi l’elenco completo delle caratteristiche integrate.

Milioni di persone e aziende hanno già scelto di affidarsi a NordPass e ai suoi vantaggi, inclusa la possibilità di rivolgersi a un servizio di assistenza attivo 24/7 in caso di dubbi o domande, senza dimenticare il continuo rilascio di aggiornamenti e di miglioramenti.

Non è tutto: con la garanzia di rimborso, se la soluzione non soddisfa le tue aspettative, entro i primi 30 giorni dall’attivazione dell’account hai diritto a riottenere l’intera cifra spesa. Vuoi condividere la sottoscrizione con tutta la famiglia? Dai uno sguardo all’abbonamento Family per sei persone: è in offerta a 2,790 euro al mese.