Password più sicure con Keeper: promo 30% di sconto dedicata agli studenti

Una password complessa è una sicurezza da non sottovalutare all'interno del mondo del web, ma non sempre è facile da ricordare. Keeper è la piattaforma più completa per generare, gestire e conservare tutte le chiavi di accesso in modo semplice e sicuro. E per tutti gli studenti, il prezzo è scontato del 30%: per sbloccare l'esclusivo sconto sarà necessario registrarsi e verificare il proprio stato di studente gratuitamente attraverso la piattaforma Student Beans.

Keeper è un software che permette di generare e conservare password, informazioni personali e tutti quei dati sensibili che non vogliamo possano cadere nelle mani sbagliate. Il tutto all'interno di una cassetta di sicurezza digitale, protetta da crittografia, alla quale è possibile accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, che sia il nostro smartphone oppure il computer di casa. Tante le funzioni interessanti di Keeper, prima fra tutte la generazione di password casuali molto complesse che prevengono qualsiasi possibile attacco di ransomware esterni. C'è poi KeeperFill, un tool che permette di inserire automaticamente – quando necessario – le password create ex-novo all'interno dell'apposito campo durante un login: ciò previene che, in presenza di Keylogger nascosti sul nostro dispositivo, le nostre informazioni personali vengano rubate.

All'interno della cassetta di sicurezza virtuale è possibile conservare in tutta sicurezza anche le nostre carte di pagamento per effettuare acquisti online senza rischi, e tutte le nostre informazioni più sensibili: documenti d'identità, patenti di guida e passaporto, tutti organizzati in apposite sezioni personalizzate. In casi di emergenza (come il decesso del proprietario), la cassetta di sicurezza potrà essere aperta soltanto dai cinque contatti di emergenza designati in precedenza.

Lo sconto del 30% dedicato agli studenti si applica ai piani Keeper Unlimited, Keeper Unlimited con 10 GB di spazio di archiviazione e Keeper Family. Con l'acquisto del piano Unlimited sarà possibile usufruire di due funzionalità aggiuntive: monitoraggio del Dark Web con BreachWatch alla ricerca di violazioni dei propri account, e Archiviazione dei File Sicura, per conservare, gestire e condividere le proprie immagini, video, documenti e file sensibili.