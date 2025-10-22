Patente di guida a 17 anni (anche in versione digitale)

Dopo l’approvazione in Commissione trasporti è arrivato il via libera definitivo dal Parlamento europeo in seduta plenaria (il Consiglio aveva già approvato la nuova direttiva). Tra le novità principali ci sono il rilascio della patente di guida ai 17enni, l’aumento della sua validità e l’uso della versione digitale. I paesi dovranno recepire le norme nel diritto nazionale entro tre anni.

Patente di guida: tutte le novità

La revisione delle norme europee sulle patenti di guida è parte di un pacchetto sulla sicurezza stradale, presentato dalla Commissione a marzo 2023, che punta a migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada. La prima novità riguarda l’età minima per ottenere la patente di guida di categoria B. La direttiva consente di guidare a 17 anni, ma fino alla maggiore età deve essere sempre presente un conducente esperto.

I diciottenni potranno inoltre ottenere la patente per guidare un autocarro (categoria C), mentre i ventunenni potranno ottenere quella per guidare un autobus (categoria D), ma solo a condizione che siano in possesso di un certificato di abilitazione professionale. In caso contrario, l’età minima per guidare questi veicoli è fissata rispettivamente a 21 e 24 anni (pochi giorni fa è stata aperta la piattaforma per chiedere un bonus).

Le decisioni di ritiro, sospensione o limitazione della patente di guida per infrazioni commesse all’estero verranno trasmesse al paese che ha rilasciato la patente. Per i neopatentati è previsto un periodo di prova di almeno due anni. Se trovati a guidare in stato di ebbrezza, senza cintura di sicurezza o senza l’utilizzo di dispositivi di sicurezza saranno soggetti a sanzioni più severe.

Prima di ottenere la patente o al momento del rinnovo, il conducente dovrà sottoporsi ad una visita medica che includa esami della vista e delle condizioni cardiovascolari. I paesi potranno scegliere di sostituire la visita medica per i conducenti di automobili o motocicli con moduli di autovalutazione.

La patente di guida per motocicli e automobili sarà valida per 15 anni (10 anni se vale anche come documento d’identità), mentre quella per autocarri e autobus avrà una validità di 5 anni. I paesi possono decidere di ridurre il periodo di validità per i conducenti di età pari o superiore a 65 anni. L’esame per il conseguimento della patente dovrà includere anche domande sui rischi legati agli angoli ciechi, sui sistemi di assistenza alla guida, sull’apertura sicura delle porte e sulla distrazione dovuta all’uso del cellulare.

In Italia è già possibile utilizzare la versione digitale della patente aggiunta all’app IO (IT-Wallet). Grazie alle nuove norme, il formato digitale potrà essere utilizzato in tutti i paesi europei. I conducenti potranno però richiedere la versione fisica che dovrà essere rilasciata entro tre settimane.

Le nuove norme entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I paesi avranno tre anni di tempo per recepire le disposizioni nel diritto nazionale e un altro anno per prepararsi alla loro attuazione.