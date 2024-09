Patreon lancia Autopilot per spingere le iscrizioni

Lo scorso anno, Patreon ha introdotto la possibilità di iscriversi ai post pubblici dei creatori senza dover affrontare alcuna spesa: ora cerca di trasformare questa dinamica in un’opportunità di monetizzazione, con una nuova funzionalità chiamata Autopilot. Si tratta di un sistema che, in modo del tutto automatico, propone ai fan potenzialmente interessati sconti per l’accesso ai contenuti esclusivi o per l’acquisto di quanto venduto attraverso l’e-commerce integrato nella piattaforma.

Autopilot per la monetizzazione su Patreon

In questo modo, i creativi possono concentrarsi su ciò che riesce loro meglio, la realizzazione e l’editing dei contenuti, risparmiando tempo prezioso. L’invio delle promozioni avviene tramite email.

Oggi introduciamo ancora più strumenti che semplificano la gestione della tua attività, lasciandoti libero di concentrarti su ciò che ti ispira.

A questo si aggiunge la possibilità di vendere contenuti singoli o multipli senza costringere i fan alla sottoscrizione di un abbonamento mensile. Stando al comunicato, la fase di test ha restituito feedback molto positivi.

Patreon afferma che, ogni mese, circa 400.000 membri free scelgono di mettere mano al portafogli per una sottoscrizione premium. Stando ai risultati dei primi test condotti, la novità appena annunciata (Autopilot) è in grado di incrementarne il numero fino al 19%.

La piattaforma e il concetto di community

Fondata da Sam Yam e dal musicista Jack Conte, lanciata nel 2013, la piattaforma è utilizzata da creatori di contenuti appartenenti a ogni ambito: videomaker, podcaster, disegnatori, scrittori e musicisti solo per fare alcuni esempi. La formula proposta offre loro la possibilità di guadagnare dai loro fan. Nell’ottobre 2023 ha introdotto un profondo restyling dell’interfaccia e funzionalità inedite, inclusa una chat.

Una statistica interessante condivisa è quella secondo cui oltre i due terzi delle nuove sottoscrizioni a pagamento su Patreon, arrivano da fan che hanno già altri abbonamenti attivi sulla piattaforma. Un dato che testimonia come il concetto di community sia centrale per il modello di business afottato.