Patreon: pagamenti in-app o rimozione da App Store

Patreon ha comunicato che utilizzerà il sistema di pagamento in-app di Apple a partire dal 4 novembre 2024. In caso contrario, l’app iOS verrà quasi sicuramente rimossa dallo store. I creatori dei contenuti possono assorbire la commissione del 30% per ogni abbonamento sottoscritto oppure incrementare il costo. Nessun cambiamento su web e Android.

Possibile aumento dell’abbonamento

Patreon ha finora utilizzato un sistema di pagamento alternativo. Per ignoti motivi, Apple non ha imposto il rispetto delle regole, come fatto invece nei confronti di Epic Games (che ha integrato il suo metodo di pagamento in Fortnite). A partire dal 4 novembre diventerà invece obbligatorio il sistema di Apple per i nuovi abbonati. Tutti gli altri sistemi verranno eliminati.

Per ogni nuovo abbonamento sottoscritto (prima volta e rinnovi successivi) si dovrà pagare una commissione del 30%. Nell’app iOS verrà automaticamente mostrato il prezzo aggiornato per consentire ai creatori dei contenuti di guadagnare la stessa cifra precedente. Sarà comunque possibile lasciare invariato il prezzo dell’abbonamento, quindi la commissione verrà pagata dal creatore e non dall’abbonato.

Rimane invariata la commissione da pagare a Patreon (8%) per l’uso della piattaforma. Ovviamente non ci sarà più la commissione associata ai metodi di pagamento alternativi.

La migrazione al nuovo sistema di pagamento si completerà a novembre 2025. Fino ad allora, alcuni creatori possono posticipare l’uso del sistema di Apple, ma gli utenti non potranno più sottoscrivere l’abbonamento. In pratica, i contenuti saranno gratis. L’alternativa estrema è abbandonare la piattaforma. Tutte le informazioni sono disponibili nelle pagine di aiuto.