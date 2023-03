Pavimenti da incubo? Offerte da sogno: ci pensa Dreame

Per chi sta cambiando casa. Per chi sta cambiando vita. Per chi sta cercando semplicemente una bella idea regalo. O per chi, guardando il proprio pavimento, ha capito che è venuto il momento di cambiare marcia. In tutte queste circostanze c’è una risposta in arrivo proprio in queste ore, in concomitanza con una settimana di sconti folli che trasformano una necessità in una soluzione rappresentata da uno dei dispositivi Dreame coinvolti in questa speciale iniziativa per le pulizie di Primavera.

L’occasione è quella degli sconti che Dreame sta proponendo, solo per pochi giorni, su alcuni dei propri prodotti di punta. Si tratta di soluzioni intelligenti per la pulizia di casa, dispositivi smart già ampiamente apprezzati che in questa occasione particolare diventano ancor più convenienti del solito. Prima che le pulizie di primavera abbiano inizio, e mentre le temperature già iniziano a salire per ricordarci il tempo libero che vorremo passare all’aria aperta, ecco che Dreame mette in campo un poker d’assi per una vittoria assicurata:

Tutti gli sconti Dreame

Le offerte Dreame hanno inizio il 27 marzo 2023 e terminano il 2 aprile. Una settimana intera, insomma, per far propria la soluzione più consona alle proprie esigenze sapendo che non ci sarà occasione migliore d’acquisto al di fuori di questa parentesi speciale che l’azienda vuol mettere a disposizione per impreziosire la propria vetrina.

Ecco dunque i vari prodotti in offerta: non resta che sfogliare la margherita, scegliere e acquistare prima che l’offerta evapori con la scadenza ultima del 2 aprile.

Ecco il dispositivo per chi vuole il meglio per l’igiene del pavimento, ma al tempo stesso ha troppo poco tempo da dedicare a questo compito. L’evoluzione che Dreame ha saputo garantire ai propri robot per le pulizie è tale da poter offrire una sicurezza: al pavimento ci pensa DreameBot L10S Ultra.

Alle razze per la pulizia di polvere e residui, infatti, L’L10S Ultra aggiunge due panni rotanti in grado di pulire il pavimento. Un sistema intelligente di ricarica e di pulizia tiene i due panni sempre in condizione ideale, mentre un sistema di AI Action studia gli spostamenti sul pavimento per non perdere neppure un centimetro quadrato. Il riconoscimento delle superfici consente inoltre ai panni di disattivarsi attraverso un meccanismo retrattile (ad esempio per la salvaguardia dei tappeti) e la mappatura 3D della casa fa il resto per assicurare pulizia ovunque ed in tempi rapidi.

Tutto quel che resta da fare è gestire l’acqua reflua e la ricarica, nonché il contenitore dello sporco da svuotare: ci pensa l’app a notificare queste necessità, per il resto si tratta di tutto tempo restituito al lavoro, al tempo libero e al relax. Al pavimento ci pensa DreameBot L10S Ultra.

Quando l’attenzione al budget è maggiore, con il DreameBot L10S Pro è possibile rinunciare allo svuotamento automatico dello sporco ed alla pulizia/asciugatura dei panni rotanti. Il costo è in questo caso decisamente inferiore e si ha a disposizione un robot con paritetiche potenzialità, ma con un grado di autonomia leggermente inferiore: invece di affidare la cura del device alla base di ricarica, sarà sufficiente predisporlo per i successivi cicli di pulizia ed avere la certezza che si otterrà il massimo risultato con minimo sforzo.

Il robot è in grado di rilevare gli ostacoli sul proprio percorso evitandoli, così da poter procedere in totale autonomia anche dopo essere stato avviato da remoto. L’aspirazione potente ed il lavaggio ad alta velocità assicurano performance tali da consentirti di dimenticare di doverti occupare del pavimento: sarà sufficiente prendersi cura del robot quando l’app richiederà supporto per la ricarica di acqua o per svuotare il contenitore dello sporco, così che il robot possa tranquillamente proseguire il proprio lavoro quotidiano.

La navigazione LiDAR e la luce strutturata 3D guidano l’L10S Pro lungo il suo percorso e la potente aspirazione garantisce che nessun residuo possa restare sul tracciato: un sistema ampiamente sperimentato e validato dagli utenti che apprezzano una volta di più il modo in cui Dreame gestisce i propri device e l’evoluzione del concept.

Con una nota curiosa aggiuntiva: sarà sufficiente dare un nome al proprio DreameBot per poterlo avviare vocalmente tramite qualsiasi Assistente Google o tramite device Alexa.

Non conta se sul pavimento vi sia un residuo asciutto o bagnato: Dreame H11 Max sa gestire l’uno o l’altro indifferentemente. Basterebbe questo ad evidenziare quanto possa valere un device che è al tempo stesso aspirapolvere e aspiraliquidi, il tutto con la capacità di gestire in modo autopulente la propria spazzola a rullo.

Che in casa ci sia un bambino che lascia tracce ovunque, o che ci sia un animale domestico che semina il caos tra i vasi ed i soprammobili, diventerà ben più semplice guardare al lato tenero della cosa: Dreame H11 Max pulisce qualunque cosa, a prescindere dalla natura dello sporco, grazie al suo particolare sistema pulente ideale per il salotto come per il bagno, per le scale come per il balcone.

I sensori anticipano la scoperta dello sporco regolando di conseguenza il livello di aspirazione: un sistema intelligente in tutto e per tutto, insomma, per una pulizia profonda su superfici fino a 200 metri quadri.

Per fare un passo ulteriore, Dreame ha sviluppato l’H12 Pro che mette insieme due importanti caratteristiche ulteriori. La prima, è un rullo di pulizia end-to-end, in grado di pulire per tutta la larghezza e quindi in grado di arrivare anche contro i muro e gli ostacoli senza lasciare nemmeno un millimetro fuori dalla portata del sistema di pulizia. La seconda è in un sistema di ricarica utile anche ad asciugare automaticamente il rullo per evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli.

Anche in questo caso si tratta di device senza fili, in grado di funzionare grazie ad una autonomia del tutto sufficiente per grandi superfici. I feedback vocali consentono di sapere in tempo reale lo status del dispositivo, potendone conoscere così la situazione e le operazioni in corso (esempio: “asciugatura completata” o “serbatoio dell’acqua usata pieno”) ed intervenire di conseguenza.

La trazione facilita lo spostamento dell’H12 Pro sul pavimento, coadiuvando la spinta e facilitandone gli spostamenti anche grazie ad un design leggero ed ergonomico. Massima silenziosità e migliorata capacità di aspirazione consentono di agire in qualsiasi momento ed in qualsiasi situazione, ignorando la natura dello sporco in virtù di un sistema di aspirazione che non teme alcun tipo di sostanza.

27 marzo – 2 aprile: tutte le offerte

Grandi occasioni, insomma, ma soltanto per pochi giorni. Per cogliere l’attimo queste sono le scorciatoie utili su ognuno dei quattro prodotti in offerta: