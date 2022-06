PayPal ora ha la sua BitLicense per criptovalute completa

PayPal già da ottobre 2020 aveva ottenuto una licenza condizionale che le permetteva di offrire opzioni di acquisto e vendita di criptovalute. La buona notizia è che attualmente è riuscita a ottenere la sua BitLicense completa.

In altre parole è la destinataria della storica licenza di valuta virtuale di New York. Il colosso del pagamento digitale ha potuto rendere disponibili i servizi di crittografia a New York grazie all’accordo commerciale con l’emittente di stablecoin, Paxos.

Si tratta di un momento importante per il mondo delle criptovalute, soprattutto in un periodo storico non facile per il mercato crittografico. Infatti, proprio un recente Disegno di Legge vorrebbe bloccare a New York per due anni il mining di Bitcoin e delle crypto che si alimentano a carbonio.

PayPal fa passi da gigante nel mondo delle criptovalute

BitLicense è il termine utilizzato per indicare una licenza commerciale di valuta virtuale. A emettere queste licenze è il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York che regola e gestisce il settore di riferimento. Ovviamente lo fa seguendo i regolamenti realizzati per le aziende e PayPal è rientrata in questi.

Ecco perché ha ottenuto la sua Full BitLicense che le permette di offrire in maniera legittima e definitiva opzioni di acquisto e vendita di criptovalute e valute digitali. Il sovrintendente del Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York, Adrienne Harris, ai microfoni di CoinDesk, ha spiegato cosa vuol dire per PayPal avere la licenza completa:

La licenza condizionale in valuta virtuale consente alle aziende di avere un accesso ben regolamentato al mercato di New York attraverso partnership con società autorizzate, garantendo che i newyorkesi abbiano accesso a un’ampia varietà di prodotti in valuta virtuale con adeguate tutele per i consumatori. Con la conversione di PayPal in una BitLicense, la licenza condizionale è ora un framework collaudato per la licenza.

Un annuncio ufficiale crittografico

Proprio il 7 giugno 2022 PayPal, in un comunicato ufficiale pubblicato sul suo Blog, ha annunciato che ora gli utenti possono trasferire, inviare e ricevere Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin. In questa nota ufficiale la società ha anche menzionato la Full BitLicense:

PayPal ha inoltre ottenuto una BitLicense completa dal Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS) – diventando la prima azienda a convertire una BitLicense condizionale in una BitLicense completa – segnalando il nostro impegno per l’innovazione responsabile e ampliando l’accessibilità e l’utilità delle valute digitali nel pieno rispetto delle linee guida normative e delle migliori pratiche. L’aggiunta della possibilità di trasferire, inviare e ricevere criptovalute è un altro passo nel nostro viaggio verso la costruzione di un sistema finanziario più inclusivo ed efficace.

Tutto questo collegherà i clienti PayPal ad altri portafogli, scambi e applicazioni implementando così sempre nuove funzionalità. La società ha inoltre promesso che nei prossimi mesi saranno introdotti nuovi prodotti e servizi crittografici aggiuntivi.

