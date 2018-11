PayPal Checkout e Marketing Solutions in Italia

Debutto tricolore per due soluzioni offerte da PayPal ad aziende e commercianti: si tratta di Checkout (per esteso Checkout with Smart Payment Buttons) e Marketing Solutions. Strumenti che fanno il loro esordio in Italia con l’obiettivo dichiarato di semplificare il processo di pagamento per i beni e i servizi acquistati online, così come di fornire ai professionisti informazioni utili a migliorare l’efficacia del loro business.

PayPal Checkout

Si tratta di un tool già visto in azione negli Stati Uniti, pensato per tutti coloro che gestiscono un sito di e-commerce e desiderano semplificare le operazioni, riducendo al minimo il numero di step intermedi e alzando così il fattore di conversione. Attraverso l’integrazione della componente i gestori dei portali potranno mostrare in modo dinamico i metodi di pagamento più rilevanti per ogni specifico paese, visualizzando anche quelli relativi ai singoli mercati: tra questi MyBank per l’Italia, iDEAL per l’Olanda, Bancontact per il Belgio, Giropay e SEPA Direct Debit per la Germania ed EPS per l’Austria.

Si inseriscono in quest’ottica le tecnologie One Touch e One Touch Acquisition (associate a Checkout) che si occupano rispettivamente di memorizzare le informazioni sui metodi di pagamento e quelle per la registrazione ai servizi, così da automatizzare le procedure e consentire l’invio di un ordine in un solo tocco.

PayPal Marketing Solutions

Finalità differente per le Marketing Solutions che PayPal offre alle aziende per aiutarle a comprendere le esigenze dei clienti, quelli già acquisiti e quelli potenziali, così da pianificare al meglio le strategie finalizzate a incrementare le vendite. Anche in questo caso stanno per fare il loro debutto in Italia dopo essere già state avvistate dalla fine dello scorso anno negli Stati Uniti. A tal proposito, riportiamo le parole di Federico Zambelli Hosmer, Country Manager per di PayPal per il nostro paese.

Aiutare le aziende italiane a trovare nuovi modi per migliorare le proprie prestazioni di business è una priorità del nostro lavoro quotidiano in PayPal. Con questi due nuovi strumenti siamo convinti di poter dare ai consumatori più scelta per pagare i propri prodotti e servizi, aiutando allo stesso tempo le aziende a guidare in maniera sempre più efficace quelle conversioni fondamentali per la crescita di un’attività commerciale.

Smart Incentives ad esempio permette di interagire con gli utenti dell’ecosistema PayPal attivi a livello globale (254 milioni) accompagnandoli nel loro percorso, offrendo opzioni come il già citato sistema One Touch, la protezione dell’acquisto o un servizio di reso gratuito. Shopper Insights, come suggerisce il nome, è invece una feature che fornisce alle aziende dati aggregati e anonimi relativi alle visite generate sui portali di e-commerce, così da individuare su quali aree puntare o intervenire in modo prioritario. Maggiori informazioni sono consultabili sulle pagine ufficiali di Checkout e Marketing Solutions.