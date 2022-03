PayPal consente di inviare denaro agli utenti ucraini

Sono disponibili vari modi per effettuare donazioni alle organizzazioni che si occupano dei cittadini ucraini. È possibile anche effettuare donazioni in criptovalute al governo. PayPal ha annunciato invece la funzionalità che permette di inviare denaro direttamente agli utenti senza pagare nessuna commissione.

Pagamenti P2P verso l’Ucraina

Fino all’annuncio di ieri, gli utenti in Ucraina potevano solo inviare denaro all’esterno del paese. Ora possono anche ricevere denaro da amici e parenti da tutto il mondo o dall’interno del paese, grazie alla funzionalità P2P (peer-to-peer) di PayPal. L’azienda statunitense ha temporaneamente eliminato le commissioni per le transazioni (fino al 30 giugno 2022), in modo da agevolare l’invio di un sostegno economico a cittadini e rifugiati.

Gli utenti ucraini possono trasferire i fondi dal loro portafoglio PayPal al conto bancario, collegando all’account un carta di credito o debito Visa o MasterCard. L’agevolazione è disponibile per tutti, quindi sia per vecchi che nuovi utenti. Per l’invio e la ricezione di denaro è possibile usare dollari statunitensi, dollari canadesi, sterline ed euro. L’accredito sul conto bancario verrà effettuato nella valuta associata alla carta, quindi è possibile l’applicazione del tasso di cambio da parte dell’istituto bancario.

Il governo ucraino aveva chiesto a PayPal di attivare la funzionalità. Il Ministro della trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, ha ringraziato l’azienda e il CEO Dan Schulman:

Ci sono altri due servizi che permettono di aiutare economicamente gli utenti ucraini. È possibile usare Xoom per inviare denaro da ritirare in contanti oppure effettuare una ricarica telefonica. All’inizio del mese, PayPal ha sospeso il servizio in Russia.