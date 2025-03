PayPal e la nuova carta regalo da 500$: opportunità o truffa?

Negli ultimi giorni una massiccia distribuzione di email sta invadendo la casella di posta elettronica di molti utenti. Si tratta di un messaggio che sembra essere inviato da PayPal che include una carta regalo da 500$ e molti credono sia una grande opportunità, ma in realtà si tratta di una truffa molto pericolosa.

Il cosiddetto specchietto per le allodole è la facilità con cui è possibile ottenere questo premio così costoso. Infatti, l’utente, che è l’effettiva preda dei cybercriminali, lo riceverebbe semplicemente partecipando a un sondaggio di poche e semplici domande come riconoscenza della sua fedeltà verso il servizio.

Terminato questo fantomatico sondaggio viene inscenata una specie di estrazione dove ovviamente tutti risultano i vincitori. Qui scatta la truffa che sfrutta PayPal vera e propria. In pratica, alla vittima vengono chiesti i suoi dati personali e il numero della carta di credito, necessari per ricevere la carta regalo.

Cosa succede se cadi nella truffa della finta carta regalo PayPal

Cliccando sul link contenuto nella truffa email della finta carta regalo da 500$ PayPal e inserendo le informazioni richieste la vittima cade nella trappola. Finendo per fornire il necessario ai cybercriminali, permette loro di concludere con il furto di identità e di denaro a suo danno. Una situazione sicuramente molto pericolosa e dalle conseguenze funeste.

Il consiglio degli esperti in sicurezza informatica è quello di non cliccare mai su link contenuti in email di dubbia provenienza. Oggigiorno, il fatto che nel messaggio siano contenuti logo e grafiche ufficiali del brand non significa che si tratti di una comunicazione ufficiale. Infatti, PayPal non invia mai email contenenti premi in denaro ottenibili a seguito di un sondaggio.

Inoltre, è buona pratica non fermarsi mai al nome di contatto del mittente mostrato dal client di posta elettronica utilizzato. Invece, è meglio sempre controllare qual è l’indirizzo del destinatario per intero, così da verificarne il dominio e confrontarlo con quello reale, in questo caso di PayPal, per smascherare un’eventuale truffa.