Il PC all-in-one di ASUS è un AFFARE IMPERDIBILE

Bello ed elegante da vedere, ancor di più da utilizzare: approfitta dello sconto di 120 euro sul miglior prezzo recente e metti sulla scrivania ASUS A3402. È il PC all-in-one che ti affiancherà nella tua attività quotidiana, che tu sia un professionista, uno studente o alla ricerca di un nuovo computer per la navigazione o l’intrattenimento multimediale. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta, il consiglio per gli interessati è di cogliere l’occasione al volo.

ASUS A3402: il PC all-in-one è un affare su Amazon

Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 11 Home con accesso a tutte le nuove funzionalità e agli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Tra le specifiche tecniche, tutte racchiuse nel design di un monitor da 23,8 pollici con bordi ultrasottili, ci sono il pannello NanoEdge con risoluzione Full HD, il processore Intel Core i5-1235U con GPU Intel UHD Graphics affiancato da 8 GB di RAM e da un’unità SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, la webcam con microfono e gli altoparlanti con tecnologia SonicMaster Premium con Dolby Atmos. Per saperne di più rimandiamo alla scheda completa.

Nell’immagine qui sopra tutte le porte integrate: USB Type-A e USB-C, Ethernet, lettore microSD, HDMI ecc. Al prezzo finale di 649 euro, di gran lunga inferiore rispetto al listino e persino alla migliore offerta recente, il PC all-in-one ASUS A3402 è un affare da cogliere al volo, anzi, da mettere sulla scrivania.

È venduto e spedito direttamente da Amazon, senza intermediari, con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio in pochi giorni. Vale a dire che se effettui l’ordine ora, presto sarà a casa tua, senza spese aggiuntive per il trasporto.