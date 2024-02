PC all-in-one: questo HP è a PREZZO STRACCIATO

È il PC all-in-one più venduto su Amazon e oggi lo puoi acquistare al miglior prezzo di sempre. Stiamo parlando di HP 22, un computer da mettere sulla tua scrivania e che racchiude ogni componente del comparto hardware nel monitor. Grazie allo sconto di 100 euro sul listino, in questo momento è un affare da cogliere al volo.

HP 22, il PC all-in-one: oggi è un affare su Amazon

Partiamo dal software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche, trovano posto il display da 21,5 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), il processore Intel Celeron J4025 con GPU Intel UHD 600 Graphics, 8 GB di RAM DDR4, l’unità SSD NVMe da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), gli altoparlanti integrati, i moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, lo slot Ethernet, quattro porte USB Type-A, HDMI 1.4 e una webcam 720p con microfono. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa del computer.

Al prezzo finale di soli 399 euro, grazie allo sconto di 100 euro applicato in automatico (non è necessario attivare coupon), HP 22 nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo. Una volta messo sulla scrivania, tornerà utile per la produttività quotidiana e non solo, anche per lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero.

Non è tutto: mouse e tastiera sono inclusi, come visibile nelle immagini qui sopra. A proporre l’offerta è Amazon che garantisce anche la spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un paio di giorni al massimo per chi effettua subito l’ordine.