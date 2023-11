Black Friday: crolla il prezzo del PC all-in-one MSI

A guardarlo, potrebbe sembrare uno schermo come tanti, ma è un PC all-in-one: MSI PRO AP241, oggi in sconto del 30% rispetto al prezzo recente più basso per il Black Friday, ha tutte le componenti di un computer desktop completo racchiuse in un design compatto ed elegante. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza per capire cosa rende l’offerta di Amazon adatta a chi vuol allestire una postazione da dedicare a lavoro, studio o intrattenimento nel tempo libero.

MSI PRO AP241: PC all-in-one in sconto al Black Friday

Ecco le specifiche tecniche in dotazione: display da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Pentium Gold G6405, 4 GB di RAM, SSD da 128 GB per lo storage, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB 3.2, slot HDMI per l’eventuale collegamento a un monitor esterno (con supporto 4K), webcam Full HD con microfono. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Per saperne di più consulta la scheda del prodotto.

Il PC all-in-one di MSI (modello PRO AP241) è in promozione al prezzo finale di soli 399 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo più basso recente applicato in automatico. In alternativa, la versione con CPU Intel Core i3-10105, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB è in offerta a 449 euro. In entrambi i casi è possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita in un giorno.

