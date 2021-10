PC Building Simulator gratis: assembla la tua bestia

Sconfiniamo oggi nell'ambito videoludico per segnalare un gioco gratuito con più di qualche attinenza agli argomenti solitamente trattati su queste pagine: PC Building Simulator è disponibile per il download senza alcuna spesa, tutto ciò che bisogna fare è visitare la pagina dedicata sullo store Epic Games e aggiungerlo alla propria libreria.

PC Building Simulator è gratis su Epic Store

Sviluppato dalla software house The Irregular Corporation, come si può intuire già dal nome ruota attorno al mondo delle componenti hardware, permettendo di cimentarsi con la riparazione e l'assemblaggio di computer facendo leva su cataloghi di prodotti realmente esistenti. Questa la descrizione fornita.

Costruisci e fai crescere un'azienda di riparazione di computer imparando a diagnosticare, riparare e assemblare PC. Grazie alle componenti di marche reali e a una simulazione approfondita di hardware e software, potrai progettare e dare vita al PC definitivo.

Per trascorrere qualche piacevole ora in compagnia di PC Building Simulator, dando vita a quella bestia che tutti desideriamo sulla scrivania in modo completamente gratis, occorrono 4 GB di RAM e 30 GB di storage. Garantito il supporto per CPU o GPU datate (purtroppo non saremo in grado di sostituirle con quelle in-game). Il comparto audio è in inglese, i testi in italiano. Buon divertimento!