Libera spazio e rimetti a nuovo il tuo computer con PC Cleaner

Scarica subito la versione gratuita di PC Cleaner e scopri cosa può fare per il tuo computer. È il software giusto per rimetterlo a nuovo, individuando e rimuovendo automaticamente i file indesiderati e quelli che occupano spazio inutilmente all’interno dei dischi fissi o delle unità SSD. In questo modo, potrai accelerare i caricamenti e migliorare la stabilità generale. A volte, non serve cambiarlo: è sufficiente un intervento di ottimizzazione mirato.

PC Cleaner è la soluzione giusta per il tuo computer

È compatibile con tutti i sistemi operativi della famiglia Windows in circolazione (7, 8, 10 e 11). Oltre agli strumenti per la pulizia della memoria interna, integra anche quelli dedicati alla cancellazione dei cookie e dei dati temporanei legati alle attività svolte online (navigazione, download, comunicazione e così via), contribuendo dunque a proteggere la privacy. Ancora, rileva i problemi che si possono manifestare durante l’avvio e li risolve oltre a effettuare una scansione del registro con l’obiettivo di eliminare gli elementi non più validi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Come anticipato, la versione gratuita di PC Cleaner è liberamente scaricabile e installabile sul computer. Se lo si desidera, per sbloccare poi l’accesso completo a tutte le funzionalità incluse nel pacchetto, è necessario acquistare una licenza.

Il software è sviluppato da PC HelpSoft, realtà statunitense con una lunga esperienza alle spalle e che ha all’attivo partnership con nomi importanti del settore come Avanquest e Stellar Information Systems. Per tutte le altre informazioni puoi fare riferimento al sito ufficiale, dove trovi anche gli altri prodotti del catalogo ovvero Driver Updater per la gestione dei driver, molto utile a evitare o risolvere conflitti hardware, e Mac Cleaner destinato alla pulizia dei sistemi operativi della famiglia macOS.