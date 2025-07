PC desktop Acer Aspire XC: Amazon taglia il prezzo nel Prime Day

Perfetto per ogni scrivania, Acer Aspire XC-1780 è un PC desktop pronto a ogni sfida quotidiana: lavoro, studio, navigazione e intrattenimento. Oggi lo trovi in forte sconto su Amazon in occasione dell’evento Prime Day 2025. Il suo design compatto è caratterizzato da uno stile al tempo stesso elegante e minimalista. Ci sono mouse, tastiera e il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato.

Prime Day: lo sconto sul PC desktop Acer Aspire XC-1780

Quali sono le specifiche tecniche integrate? La più importante è il potente processore Intel Core i5-13400 con chip grafico Intel UHD che può gestire l’output video a risoluzione 4K. Lo affiancano 8 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati. A questi si aggiungono la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth, il lettore-masterizzatore CD-DVD e una gamma di porte fisiche per il collegamento delle periferiche. Sul fronte audio è supportato il formato surround 5.1. Altri dettagli a proposito del comparto hardware e delle funzionalità supportate sono nella descrizione completa.

Approfitta dello sconto del 31% sul listino e metti sulla tua scrivania il PC desktop Acer Aspire XC-1780 al prezzo di soli 479 euro (invece di 699 euro), nella configurazione hardware appena descritta. Come anticipato, mouse e tastiera sono inclusi nella confezione.

Da oggi, martedì 8 luglio, il Prime Day 2025 è online su Amazon. Fino a venerdì 11 troverai sconti su un gran numero di prodotti, in ogni categoria dell’e-commerce. L’unico requisito necessario per accedere alle offerte è l’abbonamento Prime: se non lo hai ancora fatto, puoi attivare la prova gratuita dalla durata pari a 30 giorni.