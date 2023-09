PC Desktop con i9, SSD 1TB e 64GB RAM ad un PREZZO FOLLE su eBay (629€)

Hai mai sognato di possedere un PC desktop potentissimo e performante senza dover perdere tempo a configurarlo da zero? Bene, la tua occasione arriva su eBay grazie a questa configurazione con processore Intel Core i9, SSD da 1TB e 64GB di RAM che abbiamo trovato per te su eBay a un prezzo davvero folle: solo 629 euro, grazie al codice sconto “SETTEMBRE2023” da applicare prima del pagamento.

PC Desktop in offerta: la scheda tecnica completa

Come dicevamo in apertura, questo PC desktop è già assemblato, configurato e pronto all’uso. Non dovrai preoccuparti di installare il sistema operativo, perché Windows 11 Pro è già presente, completo di driver e attivato con licenza a vita.

Inoltre, c’è anche il pacchetto Microsoft Office 2021 Professional Plus già installato e attivato con licenza digitale. Puoi iniziare a lavorare o giocare immediatamente senza dover affrontare procedure di installazione complesse.

Ora, passiamo alle specifiche tecniche. Questo PC è equipaggiato con un processore Intel Core i9-11900K, con una frequenza base di 3.50 GHz che può raggiungere i 5.10 GHz in modalità turbo boost. Con 8 core e 16 thread, questo processore è in grado di gestire qualsiasi carico di lavoro, dai giochi più impegnativi all’editing video professionale.

La scheda madre MSI B560M Pro-E garantisce stabilità e affidabilità, mentre la memoria RAM da 64GB (2x32GB) DDR4 a 3200 MHz ti permette di gestire facilmente molteplici applicazioni e task contemporaneamente senza rallentamenti.

Per quanto riguarda lo storage, questo PC è dotato di un SSD da 1TB M.2 NVMe PCIe Gen 3.0, che garantisce velocità di lettura e scrittura sorprendenti, rendendo l’avvio del sistema e il caricamento delle applicazioni quasi istantanei.

Il PC è alloggiato in un case NUWO Throne T101 Micro ATX con connessioni frontali che includono 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 e 2 x porte audio. L’alimentatore ATX da 450W ha una certificazione 80 Plus Bronze, garantendo un’affidabilità superiore e un consumo energetico efficiente.

Il prezzo di questo PC desktop è semplicemente incredibile considerando le specifiche e il fatto che sia già pronto all’uso con Windows 11 Pro e Office 2021. Con il codice sconto “SETTEMBRE2023”, risparmi ancora di più e fai tuo questo potente computer per soli 629 euro. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.