PC desktop HP con Intel Core: l'offerta per la tua scrivania

Compatto, potente e versatile, questo PC desktop di HP è protagonista di un’offerta su Amazon che vale la pena segnalare. È l’ideale per la scrivania a casa o in ufficio di chi preferisce un case tradizionale. Progettato da uno dei marchi leader del mercato, ha tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio, la navigazione online e l’intrattenimento nel tempo libero.

Intel Core e Windows 11 per il PC desktop di HP

Il sistema operativo è Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft. Tra le funzionalità esclusive c’è QuickDrop che permette di trasferire foto, video, documenti e altri contenuti in modalità wireless tra il computer e lo smartphone, in modo semplice e veloce. Per altre informazioni dai uno sguardo alla descrizione completa. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate.

Processore Intel Core i3-14100 con chip grafico Intel UHD;

8 GB di RAM DDR4 e SSD da 512 GB;

lettore e masterizzatore per CD e DVD;

connettività Wi-Fi e Bluetooth, porte USB e jack audio.

Grazie allo sconto applicato in automatico puoi acquistare il PC desktop di HP al prezzo di soli 361 euro, nella configurazione hardware appena descritta. La spesa è davvero irrisoria, considerando le sue caratteristiche, l’affidabilità del marchio e il design compatto perfetto per ogni scrivania.

La disponibilità è immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua con la consegna gratuita entro un paio di giorni al massimo. Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo due settimane dal ricevimento.