PC desktop Lenovo (Intel Core, Windows 11): SUPER SCONTO

Oggi su Amazon un forte sconto per l’acquisto di Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7, un PC desktop con sistema operativo Windows 11 Home e caratteristiche che lo rendono adatto alla produttività, allo studio e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Se lo ordini subito risparmi 130 euro e puoi contare sulla spedizione gratuita in un solo giorno. Mouse e tastiera sono inclusi. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Offerta -130€ per Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7

Ecco le specifiche tecniche in dotazione: processore Intel Core i3-12100 con GPU integrata, 8 GB di RAM (espandibile fino a 32 GB), unità SSD da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless. Le dimensioni sono compatte, pari a 10x30x27 centimetri, il design è quello visibile qui sotto, elegante e con uno stile minimalista. Altre immagini sono incluse nella scheda del prodotto.

Le porte di connessione presenti sul case sono cinque USB 3.2 Gen 1 e Gen 2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, uscite video HDMI 1.4b e VGA, Ethernet, tre jack audio e uno slot in cui collocare un lettore di schede. Per maggiori informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

In questo momento, Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 nella configurazione appena descritta è in offerta al prezzo finale di soli 399 euro invece di 529 euro come da listino. Lo sconto di 130 euro (-25%) è applicato in automatico.

Amazon gestisce direttamente vendita e descrizione del prodotto, garantendo inoltre, come scritto in apertura, la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, chi sceglie di effettuare subito l’ordine, approfittando della promozione in corso, riceverà il PC desktop già entro domani, così da poterlo mettere immediatamente sulla scrivania.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.