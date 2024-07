PC fisso HP ricondizionato con i5, 8GB RAM e HDD 500GB a 83€ (sconto Amazon)

Ti proponiamo una soluzione ideale ed economica per avere una postazione di studio o lavoro subito pronta all’uso. Su Amazon puoi acquistare questo PC desktop di HP, con case ultraslim e ricondizionato pari al nuovo, a soli 83 euro invece di 109. Con la spedizione Prime sarà subito consegnato al domicilio da te indicato.

HP Prodesk 600 G1: la scheda tecnica

Il design ultraslim lo rende ideale per qualsiasi ambiente di lavoro o casalingo dato che occupa poco spazio sulla scrivania senza compromettere le prestazioni. Il processore è un Intel Core i5 4570T, affiancato da 8GB di RAM e un disco rigido da 500GB, comunque sostituibile se preferisci con un’unità SSD per incrementare di netto delle performance già eccezionali.

Dotato di connettività WiFi integrata non avrai bisogno di un modulo aggiuntivo per connetterti wireless alla tua rete. La dotazione include due porte displayPort, una VGA, un connettore jack per le cuffie, quattro porte USB e una porta RJ45 per la connessione ethernet.

Il computer è ricondizionato, ciò significa che è stato ispezionato, testato e pulito in conformità ai requisiti Amazon risultando in pratica pari al nuovo. Acquistandolo avrai diritto ad una garanzia di 1 anno che ti coprirà da ogni genere di imprevisto.

Un’opzione eccellente per avere un nuovo PC, magari da usare come “muletto” o per piccole operazioni quotidiane, con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Approfitta dello sconto Amazon e portatelo a casa a 83 euro.