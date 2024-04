PC fisso HP Slim S01: a soli 149€ è IMPERDIBILE

Oggi in sconto del 57% rispetto al listino ufficiale, HP Slim S01 è un PC fisso con caratteristiche che lo rendono adatto alla navigazione, allo studio e allo streaming. Può tornare utile anche per gestire le operazioni base della produttività come l’editing dei documenti e la posta elettronica. In questo momento hai la possibilità di metterlo sulla scrivania al prezzo stracciato di soli 149 euro, approfittando di un’offerta a tempo su Amazon. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft per ricevere tutti gli aggiornamenti.

HP Slim S01: PC fisso con processore Intel

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Celeron J4025 con chip grafico Intel UHD 600 integrato, 4 GB di RAM DDR4, unità SSD PCIe da 128 GB per l’archiviazione (sono presenti due slot di espansione), moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, uscite video HDMI e VGA per il collegamento al monitor, sei porte USB Type-A e jack audio. Tutto questo in un case dalle dimensioni compatte pari a 9,5×30,3×27 centimetri e con un peso che si attesta a 3,02 chilogrammi. Per altre informazioni rimandiamo alla descrizione completa.

In questo momenti, il PC fisso HP Slim S01 nella configurazione appena descritta è in vendita su Amazon al prezzo di soli 149 euro, grazie allo sconto del 57% sul listino (349 euro) applicato in automatico. Per approfittarne non servono coupon da attivare né codici promozionali da inserire: è sufficiente metterlo nel carrello.

Se decidi di effettuare l’ordine adesso puoi contare anche sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un paio di giorni al massimo. La vendita è gestita direttamente da Amazon, senza intermediari. Attenzione: come scritto in apertura si tratta di un’offerta a tempo che scadrà presto.