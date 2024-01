PC HP All-In-One: creatività e efficienza in MEGA sconto del 35%

Se sei alla ricerca di un potente e versatile PC All-In-One per le tue esigenze quotidiane, non cercare oltre. L’HP All-In-One 24-cb1002sl è ora disponibile su Amazon con un eccezionale sconto del 35%, offrendo un affare irresistibile per chiunque sia alla ricerca di prestazioni all’avanguardia e un design elegante. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 499,99 euro, anziché 769,99 euro.

PC HP All-In-One: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle prime caratteristiche che cattureranno la tua attenzione è il sistema operativo. Questo desktop HP è dotato del nuovo Windows 11 Home, ottimizzato per le suite di Microsoft, strumenti di produttività, video editing e grafica computerizzata. Il risultato è un’esperienza immersiva che si presta perfettamente a smart working, attività di ufficio e creatività multitasking.

Il cuore pulsante di questo potente sistema è il processore Intel Core i3 1215U, con frequenza fino a 4,1 GHz, 8 MB di cache L3 e 4 core/8 thread. Questa CPU dinamica si adatta alle esigenze di smart working, garantendo prestazioni eccellenti in ogni contesto.

La memoria di 8 GB DDR4 da 3200 MHz e lo spazio di archiviazione da 512 GB SSD PCIe NVMe 2280 offrono un’accelerazione delle prestazioni e un accesso rapido ai dati. Con due slot di espansione M.2, hai la flessibilità di aumentare la capacità di archiviazione secondo le tue esigenze.

Il display da 24″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p offre un’esperienza visiva straordinaria. Con tecnologia IPS antiriflesso, cornici sottili su tre lati e una luminosità di 250 Nits, questo schermo è ideale per attività di grafica e video editing. La scheda grafica Intel UHD Graphics di 12a generazione completa l’esperienza, garantendo dettagli nitidi e colori vibranti.

Il design del PC è altrettanto impressionante, con un case compatto e sottile realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo. Le casse audio integrate da 2W, la webcam HP True Vision HD e la inclusione di mouse e tastiera aggiungono ulteriori elementi di comodità.

Non perdere l’opportunità di possedere questo straordinario PC HP All-In-One 24-cb1002sl, ora a un prezzo irresistibile su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 499,99 euro, prima che sia troppo tardi. Poi non dire che non ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.