PC Lenovo scontato di 500 euro e Carta del Docente

Oggi vogliamo proporvi un’offerta davvero sensazionale su un notebook di Lenovo, che considerando la scarsa disponibilità di questo periodo va colta al volo. Nello specifico parliamo del Lenovo IdeaPad Creator 5, un laptop tuttofare acquistabile anche con Carta del Docente.

Lenovo IdeaPad Creator 5: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal display, fiore all’occhiello di questo computer. La diagonale come da tradizione è da 15,6 pollici, tuttavia troviamo una risoluzione Full HD su un pannello che sfrutta la tecnologia IPS. Questo corrisponde ad una maggiore fedeltà dei colori, unita ad un ottimo livello di dettaglio rapportato alle dimensioni. Ancor più interessante è però il refresh rate di 144Hz, una chicca che rende il PC perfetto per le sessioni di gioco, anche per i giocatori competitivi.

Sul fronte hardware quindi, non possiamo non citare la scheda video dedicata: una Nvidia GTX 1650 da 4GB di VRAM GDDR6. Si tratta di una scheda video dalle ottime prestazioni in Full HD, in grado di spingere, con i dovuti compromessi, anche gli ultimi titoli oltre i 100 frame al secondo. Lato CPU troviamo invece un Intel Core i5-10300H, un processore da 4 core ed 8 thread grazie al supporto all’Hyper-Threading di Intel per una frequenza massima di 4,5GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM, espandibile, su una configurazione a due canali. Una configurazione quindi che si adatta praticamente a qualsiasi utilizzo, pensato per la produttività e l’uso professionale, in grado di dare spazio anche ai videogiochi e all’intrattenimento.

Connettività

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Sulla parte sinistra il pannello I/O offre una porta USB Type-C ed una USB Type-A ad alta velocità per il trasferimento dati da periferiche esterne come hard disk o SSD. Presente inoltre la porta RJ45 Gigabit LAN per le migliori prestazioni di rete attraverso il cavo ethernet, ormai piuttosto rara sui dispositivi per la mobilità. Non manca poi un’uscita HDMI per collegare un secondo monitor, ed il jack combinato per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono. Sul lato sinistro invece una singola porta USB Type-A che affianca la griglia per l’uscita dell’aria. Non mancano naturalmente Bluetooth e Wi-Fi dual band.

Grazie ad un’offerta lampo il computer è acquistabile su Amazon a soli 999 euro, anche con Carta del Docente che può coprire l’intero importo, con uno sconto di addirittura 500 euro sul prezzo di listino.