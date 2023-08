PC portatile 17" con 12GB RAM e SSD 512GB in SUPER SCONTO su Amazon

Cercavi un notebook potente, affidabile e con un ampio schermo da 17 pollici? Ecco la tua occasione: il PC portatile SGIN è attualmente in super sconto su Amazon, con un’offerta imperdibile che ti permette di portare a casa questo straordinario dispositivo al prezzo incredibile di soli 379,99 euro.

Scopriamo insieme perché questo notebook è una scelta intelligente per coloro che cercano prestazioni superiori e una fantastica esperienza visiva.

PC Portatile SIGN in offerta: la scheda tecnica

Le prestazioni efficienti di questo notebook sono un vero e proprio punto di forza. Con 12 GB di memoria RAM DDR4 ad alta velocità e un’unità SSD da 512 GB, questo PC portatile è in grado di gestire con facilità attività complesse, dalla multimedialità alla produttività. Inoltre, la possibilità di estendere la memoria tramite scheda TF fino a 512 GB e sostituire l’SSD con uno fino a 1 TB ti garantisce spazio più che sufficiente per i tuoi dati e i tuoi file.

La configurazione potente di questo notebook è guidata dal processore Intel Celeron N4020C, con una frequenza turbo fino a 2,8 GHz. Questa potenza di calcolo ti consentirà di affrontare con facilità qualsiasi compito, dal multitasking alla creazione di contenuti. Inoltre, grazie allo schermo da 17 pollici, i colori sono più vivaci e dettagli chiari e affidabili, garantendoti un’esperienza visiva eccezionale.

L’interfaccia multifunzione di questo notebook è una caratteristica che lo rende ancora più versatile. La connettività Bluetooth 4.2 e il WiFi a doppia banda ti consentono di rimanere connesso in ogni momento. Inoltre, le numerose porte tra cui USB Type-C, HDMI, jack per cuffie, porte USB 3.0 e slot microSD, soddisfano le tue esigenze di connettività e di espansione.

Non solo prestazioni, ma anche portabilità. Con un telaio sottile e un peso di soli 1,63 kg, il notebook SGIN è la scelta ideale per chi è sempre in movimento. La batteria agli ioni di litio da 5000 mWh ti offre una lunga durata e prestazioni affidabili, consentendoti di godere del tuo stile di vita ovunque tu vada.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Acquista ora il PC portatile SGIN con schermo da 17 pollici, 12 GB di RAM e SSD da 512 GB a soli 379,99 euro e preparati ad affrontare ogni sfida con stile e prestazioni superiori.

