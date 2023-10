PC portatile con Intel, 16GB RAM e SSD 512GB a 298,99€ su Amazon (coupon)

Se stai cercando un notebook performante, sottile e leggero a un prezzo imbattibile, sei nel posto giusto. Amazon offre un’occasione unica per portare a casa il notebook ACEMAGIC AX15 a soli 298,99 euro, invece di 398,99, grazie a un coupon che puoi trovare direttamente sulla pagina del prodotto. Questo rappresenta un risparmio significativo del 25%.

Notebook in offerta Amazon: la scheda tecnica

Il notebook ACEMAGIC AX15 è un autentico “Road Warrior” con un design sottile e leggero. Con dimensioni di soli 350 x 220 x 16 mm, puoi portarlo ovunque tu vada con facilità.

La sua tastiera QWERTY rende la digitazione comoda e intuitiva, mentre la cerniera piatta intelligente ti consente di condividere contenuti o collaborare con amici in modo agevole. La cassa in metallo non solo garantisce una lunga durata, ma dona anche un tocco di eleganza.

Immergiti nella brillantezza dello schermo IPS da 15,6 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080, che offre immagini nitide e vivaci. La fotocamera frontale 720p posizionata nella parte superiore centrale della cornice ti permette di catturare selfie e partecipare a videochiamate con amici e familiari in tutta comodità.

Questo notebook è equipaggiato con il potente processore Intel Alder Lake N95 quad-core con una frequenza di base di 1,7 GHz (fino a 3,4 GHz in modalità turbo). L’N95 offre prestazioni superiori rispetto a processori come il Celeron N5095 e il N4020. Abbinato a una generosa RAM DDR4 da 16 GB e un veloce SSD M.2 da 512 GB, questo notebook è una vera macchina da lavoro, in grado di gestire facilmente qualsiasi compito.

Grazie al supporto per il WiFi 802.11a/b/g/n, puoi navigare e scaricare contenuti in un attimo. Il modulo Bluetooth 5.0 si sincronizza senza problemi con i tuoi dispositivi wireless preferiti. Le porte USB 3.2, le porte USB 2.0, il jack per cuffie da 3,5 mm, l’uscita HDMI e la porta RJ45 Ethernet garantiscono la massima connettività, sia in modalità wireless che via cavo.

Il notebook ACEMAGIC AX15 è dotato di una batteria ai polimeri di litio da 7,6 V/5000 mAh che offre più di 8 ore di autonomia, permettendoti di lavorare senza interruzioni ovunque tu sia.

Non solo stai ottenendo un notebook potente e versatile, ma hai anche la tranquillità di un supporto post-vendita di alta qualità. Non perdere questa occasione per acquistare un notebook performante a un prezzo incredibile. Clicca sul coupon sulla pagina del prodotto su Amazon e fai tuo il notebook ACEMAGIC AX15 per soli 298,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.