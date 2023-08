PC portatile con Windows 11 al 71% di sconto: INCREDIBILE AMAZON

Il marchio Jumper è ormai famoso su Amazon per offrire prodotti di qualità a prezzi scontati. Come per questo PC portatile con Windows 11, ora disponibile su Amazon a un incredibile sconto del 71%.

Il PC portatile Jumper, in offerta a soli 289,99 euro invece di 999,99, è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo irresistibile.

PC Portatile Jumper in offerta

Questo PC portatile è stato progettato per offrire un’esperienza all’avanguardia in un pacchetto compatto e leggero. Dotato di raffreddamento silenzioso, ti permetterà di concentrarti senza le distrazioni dei rumori fastidiosi. Le opzioni di connessione non mancano: con porte Tipo-C, USB 3.0, USB 2.0, slot per schede TF e mini HDMI, avrai tutto ciò che ti serve per collegare i tuoi dispositivi esterni in modo facile e veloce. Inoltre, la connessione Wi-Fi e il Bluetooth wireless ti garantiranno una connessione affidabile e veloce.

La leggerezza è il suo punto di forza: pesa solo 1,25 kg, rendendolo ideale per viaggi d’affari o di studio. Portalo con te ovunque tu vada e goditi il comfort di un potente PC portatile sempre a portata di mano.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il display Full HD da 14 pollici con risoluzione 1920 x 1080 ti regalerà immagini nitide e coinvolgenti. La cornice sottile da 8 mm massimizza l’area visiva, regalandoti un’esperienza visiva immersiva. Inoltre, la fotocamera frontale ad alta risoluzione è perfetta per riunioni e comunicazioni online.

Le prestazioni potenti sono garantite grazie ai 12 GB di RAM DDR4 e all’ampio spazio di archiviazione da 256 GB SSD. Sarai in grado di eseguire senza problemi le tue applicazioni preferite e avrai spazio sufficiente per documenti, foto e video. Inoltre, grazie allo slot per schede TF, potrai espandere ulteriormente la memoria fino a 256 GB per garantire che avrai sempre abbastanza spazio per il tuo software e le tue applicazioni di gioco preferite.

L’affare è chiaro: il PC portatile Jumper con Windows 11, con il suo incredibile sconto del 71%, è un’opportunità che non puoi permetterti di perdere. Non rinunciare alla potenza, all’efficienza e alla versatilità di un PC portatile di alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.