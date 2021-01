PC portatile tascabile Intel 8/128 GB in offerta

Quello che vogliamo proporvi oggi è un prodotto estremamente particolare. Si tratta del GPD Micro Laptop, un ibrido tra un mini PC ed un laptop, ideale per chi cerca una soluzione all-in-one estremamente compatta. Naturalmente però le peculiarità del dispositivo non si limitano alla presenza di un piccolo display.

GPD Micro Laptop: caratteristiche tecniche

Hardware

Partendo proprio dal display, il micro computer ospita un LCD da 6 pollici, grande all’incirca quindi quanto quello di uno smartphone, con rapporto di 16:9. La tecnologia utilizzata è IPS con risoluzione di 1280×720 (HD Ready) ed una protezione Gorilla Glass 4. Molto interessante la tastiera che presenta un layout completo, con tanto di tastierino numerico posto in alto a sinistra. La ragione del posizionamento è dovuta alla presenza persino di un touchpad nella parte alta a destra. Insomma un vero e proprio laptop che non rinuncia a nulla rispetto ai fratelli di grandi dimensioni. A spingere il tutto ci pensa un processore Intel Celeron da 4 core per una frequenza massima di 2,4GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM LPDDR4 ed un SSD da 128GB. Considerate le dimensioni, si tratta di una configurazione di tutto rispetto, in grado di gestire agevolmente il pacchetto Office e la fruizione dei contenuti multimediali. Come sistema operativo infatti ritroviamo Windows 10 nella sua variante Professional.

Connessioni

A sorprendere però, sempre in rapporto alle dimensioni, è la connettività. Sono ben 4 le porte USB tutte 3.0, di cui una Type-C. Non manca un’uscita VGA a cui si somma un’uscita HDMI che permettono di connettere contemporaneamente 2 monitor con supporto fino al 4K a 60fps. Non manca neanche una porta RJ45 per la connessione ad internet via cavo ed il tradizionale jack da 3,5mm combinato per la connessione di cuffie e microfono. Va segnalata anche la presenza di un lettore di schede, comodo per fotografi e videografi che desiderano un dispositivo estremamente compatto per estrarre i dati da periferiche di archiviazione diverse. Se tutto questo ancora non dovesse bastare, non mancano neanche le connessioni wireless grazie ad un modulo che offre sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth. Insomma un dispositivo davvero incredibile, un PC tascabile nel vero senso della parola.

Il prezzo? Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il GPD Micro Laptop è acquistabile per soli 378,95 euro su Amazon con uno sconto di 21 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.