PC Windows non si spengono più, il caos di Microsoft continua

Gennaio 2026 passerà alla storia come il mese nero di Microsoft. Una sequenza infinita di aggiornamenti difettosi che hanno trasformato Windows in una roulette russa: PC che non partivano, altri che non si spegnevano più. Un mese di caos totale.

Microsoft aveva provato a mettere una pezza con un aggiornamento d’emergenza, ma il cerotto si è rivelato troppo piccolo per coprire la ferita. Il problema è molto più esteso di quanto l’azienda di Redmond volesse ammettere.

Ancora guai per Windows: migliaia di PC non riescono a spegnersi

Ora Microsoft ha aggiornato la sua Windows Health Dashboard, e purtroppo il caos coinvolge anche i sistemi con Secure Launch e Virtual Secure Mode attivi, una tecnologia sofisticata che sfrutta la virtualizzazione per blindare i dati sensibili in una specie di cassaforte.

La nota positiva, se proprio vogliamo trovarne una in questo disastro, è che questo problema non riguarda l’utente medio. Il bug colpisce configurazioni specifiche: sistemi con Windows 11 versione 23H2, Windows 10 versione 22H2, e le varianti Enterprise LTSC 2021 e LTSC 2019. Insomma, principalmente roba aziendale.

Per i computer con Secure Launch (da non confondere con il Secure Boot, che è tutta un’altra storia: quest’ultimo verifica solo il bootloader, mentre Secure Launch controlla l’intero sistema), Microsoft ha già distribuito una patch d’emergenza. Ma per chi ha la Virtual Secure Mode attiva, tocca aspettare. Microsoft prevede di risolvere il problema in un futuro aggiornamento di Windows.

La promessa di redenzione

Dopo settimane di critiche feroci da parte degli utenti esasperati, e chi può biasimarli?, Microsoft ha promesso di risolvere i problemi critici di Windows 11. Si concentrerà su prestazioni e stabilità, quei dettagli che gli utenti continuano ostinatamente a richiedere, invece di entusiasmarsi per le funzionalità AI che non interessano a nessuno.

La speranza è che gennaio 2026 rimanga un’anomalia, un mese maledetto da dimenticare il prima possibile. Che i prossimi aggiornamenti arrivino “sani” e noiosi nella loro affidabilità. Nel frattempo, l’ultimo aggiornamento non relativo alla sicurezza per Windows 11 ha corretto una serie di problemi, come il bug di Explorer e la shell bloccati all’avvio e il bug delle icone che si spostano da sole.