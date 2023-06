pCloud: fino a 10 TB di spazio, a vita, in sconto dell'80%

Utilizzando più dispositivi e dovendo accedere a file e dati da ognuno di questi, per il lavoro e nel tempo libero, il cloud storage rappresenta oggi la soluzione migliore per sincronizzarli: segnaliamo l’ offerta con sconto fino all’80% di pCloud che propone 10 TB di spazio su server remoto, in quello che è definito il servizio più sicuro d’Europa , gestito da una società con sede in Svizzera e dunque sottoposta a leggi rigorose per quanto riguarda privacy e cybersecurity.

Fino a 10 TB sul cloud, a vita: attiva l’offerta di pCloud

Tra i piani individuali, è possibile scegliere tra diverse formule di abbonamento. Chi lo preferisce, può optare per quelle dalla durata annuale, beneficiando di una riduzione del prezzo pari al 17%, scegliendo tra Premium da 500 GB e Premium Plus da 2 TB. Non ci sono spese aggiuntive o nascoste per le configurazioni o altro.

Volendo, le sottoscrizioni a vita arrivano invece fino a uno sconto dell’80%, aggiungendo il Custom Plan da 10 TB. Così, si potrà essere sicuri di non dover mai più attivare o pagare un altro servizio.

Ognuna di queste formule garantisce il pieno accesso alle funzionalità integrate: accesso da computer, smartphone e tablet, condivisione dei link, possibilità di invitare altri alla collaborazione su contenuti e documenti, protezione TSL/SSL con crittografia 256-bit AES, copie su cinque server differenti per l’eventuale ripristino, caricamento automatico delle fotografie scattate con lo smartphone, lettore video e audio incorporato (anche per lo streaming), dimensione e velocità illimitate per i file, compatibilità con Dropbox, OneDrive e Google Drive.

18 milioni di utenti hanno già attivato l’offerta di pCloud. Tra i punti di forza, vale la pena segnalare anche la garanzia soddisfatti o rimborsati che permette di recuperare quanto speso entro dieci giorni dalla sottoscrizione de il servizio non soddisfa appieno le proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.