pCloud, 10TB di storage online per te in sconto del 37%

L’archiviazione dei file non può avvenire se non si tiene in considerazione un elemento fondamentale come la sicurezza. Per andare incontro alle esigenze degli utenti che hanno necessità di archiviare i propri file tenendoli al sicuro da qualsiasi tipo di minaccia non mancano soluzioni pensate appositamente. Un esempio è proprio pCloud, una soluzione che può essere acquistata con un ottimo prezzo e che offre una serie di vantaggi da non poter lasciare sfuggire.

Nonostante al giorno d’oggi siano numerose le proposte che ci vengono fatte, è indispensabile scegliere uno spazio cloud realmente sicuro. pCloud propone diverse soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo come il piano Premium da 500GB disponibile a 199 euro anzichè 299 con sconto del 33%; il piano Premium Plus 2TB disponibile a 399 euro anzichè 599 grazie ad uno sconto del 33% e il piano Ultra 10TB a 1190 euro anzichè 1890 grazie ad uno sconto del 37%.

Vuoi dunque tenere al sicuro i tuoi file e dire addio a qualunque tipo di minaccia e preoccupazione? Scegli il piano di archiviazione più adatto a te e se non sei soddisfatto puoi usufruire della garanzia di rimborso di 14 giorni.

pCloud: sicurezza, archiviazione e flessibilità

Lo sai che in pCloud la sicurezza dei dati è la massima priorità? Non a caso, pCloud si impegna per riuscire ad applicare misure di sicurezza elevatissime. L’obiettivo è infatti quello di garantire la sicurezza dei tuoi file e per farlo pCloud utilizza i certificati di sicurezza TLS/SSL. Scegliendo subito uno dei piani di archiviazione disponibili, i tuoi file saranno memorizzati su almeno tre server in un centro dati di massima sicurezza.

Ricorda che la gestione dei tuoi file con questo strumento è del tutto semplice: non importa quanti file o cartelle memorizzi su pCloud, tutti i tuoi dati saranno sempre a portata di mano. Potrai infatti gestire i tuoi file in modo semplice da smartphone, desktop o via web; indipendentemente da come deciderai di accedi al tuo spazio nel cloud.