pCloud, 2 TB di spazio cloud in offerta a 9,99€

Vorresti provare i servizi offerti da pCloud senza dover investire in uno spazio di archiviazione cloud a tempo indeterminato? Grazie alla nuova promozione è possibile acquistare il piano “Premium Plus” da ben 2 TB di spazio al prezzo di soli 9,99 euro (invece di 29,97) con una durata complessiva di 90 giorni.

pCloud, cosa offre il provider?

Le funzionalità sono quelle di sempre. Per fare in modo che un servizio cloud sia efficace e facile da utilizzare, è necessario che supporti il più alto numero di dispositivi: per questo motivo pCloud permette di integrare il suo prodotto con qualsiasi dispositivo in modo tale da avere sempre tutti i tuoi dati a portata di clic, indipendentemente dal numero di file o cartelle archiviati nello spazio di archiviazione.

Sono disponibili, inoltre, svariate opzioni per la condivisione sia attraverso le cartelle che i link, i quali possono essere anche brandizzati con immagine, titolo e descrizione. Con il media player audio e video integrato avrai accesso a tutti i file media caricati sulla piattaforma, senza doverli riscaricare sul dispositivo. Infine, per garantire la sicurezza dei tuoi file, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo ai server.

Non è un caso se tutti gli utenti – fra cui anche brand rinomati – utilizzano tutti i giorni i servizi messi a disposizione da pCloud. Ti ricordiamo che grazie alla promozione in corso il piano “Premium Plus” da ben 2 TB di spazio al prezzo speciale di 9,99 euro anziché 29,97. L’abbonamento avrà una durata di 90 giorni.

