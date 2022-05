pCloud: 2 TB di spazio cloud senza abbonamento a 350€

Gli spazi di archiviazione cloud sono utilissimi per conservare, archiviare e salvare tutti i propri file, dalle fotografie ai video fino ai documenti più importanti. La maggior parte dei provider offre servizi in abbonamento: una soluzione non troppo economica, soprattutto quando si è in tanti a necessitare di uno spazio. Esiste però una azienda che offre un piano pensato per le esigenze di famiglie e gruppi. Parliamo di pCloud for Family, che offre ben 2 TB di spazio da condividere con un massimo di quattro persone: un unico pagamento, senza nessun abbonamento né costi nascosti. Il piano è infatti a vita (sarà, cioè, tuo per sempre) e grazie alla promozione in corso potrai ottenerlo al prezzo scontato di 350 euro invece di 1.400.

pCloud for Family: cosa offre lo spazio di archiviazione senza abbonamento

Gli smartphone, grazie alla loro natura portatile, hanno aperto le porte della fotografia a chiunque. E così abbiamo iniziato ad accumulare fotografie, video e file in generale, che a lungo andare pesano sui nostri dispositivi portandoli ad un sensibile rallentamento. Basta, poi, un malfunzionamento e tutti i nostri dati potrebbero andare persi per sempre. Quando la famiglia è numerosa, tutte queste problematiche possono amplificarsi e diventa sempre più importante conservare i file in sicurezza. PCloud for Family offre la possibilità ad un gruppo di massimo cinque utenti di condividere uno spazio di archiviazione cloud da 2 TB: ogni membro avrà la sua parte, nel rispetto della privacy di tutti.

PCloud non si limita ad essere un semplice spazio. Offre infatti alcune funzionalità interessanti: fra queste c’è la sincronizzazione automatica dei contenuti su tutti i dispositivi collegati all’account, compresi PC e smartphone. Potrai, inoltre, caricare foto e video direttamente dalla fonte – che sia il rullino fotografico del telefonino oppure servizi di terze parti, come Google Drive o Dropxbox. Non mancano le cartelle condivise e i link, che possono essere completamente personalizzati, e offre anche un video/audio player integrato per visualizzare i propri media senza doverli scaricare. La sicurezza è, ovviamente, sempre al primo posto: pCloud applica un protocollo di protezione TLS/SSL con crittografia 256-bit AES per tutti i file caricati.

Basta un solo pagamento da 350 euro ( in offerta al 75% di sconto) per ottenere uno spazio di archiviazione cloud da 2 TB da condividere con i membri della propria famiglia. PCloud for Family non richiede alcun abbonamento, né costi nascosti. Lo spazio sarà tuo per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.