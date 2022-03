pCloud: 2TB di spazio per sempre al 64% di sconto

Da molti anni si sente ormai parlare di piattaforme Cloud. Ad oggi esistono infatti moltissimi servizi che promettono di offrire tantissimo spazio di archiviazione in abbonamento a prezzi incredibilmente convenienti. Tuttavia, a differenza di molte compagine note, l’azienda pCloud punta molto sui piani “a vita” e che quindi, con un solo pagamento, assicurano molte funzionalità avanzate per sempre e senza la preoccupazione di dover rinnovare il tutto mensilmente o annualmente. In più, grazie allo sconto del 64% per un periodo di tempo limitato, molte più persone potranno effettivamente iniziare ad utilizzarlo. Ma vediamo nello specifico cosa sarà in grado di offrire.

pCloud: lo sconto a vita sui piani Premium e Premium Plus

I piani offerti da pCloud sono sostanzialmente due: Premium e Premium Plus. Le funzionalità di entrambi saranno esattamente le stesse, con l’unica differenza data dall’effettivo piano di archiviazione a disposizione. Il primo dei due riuscirà infatti ad offrire 500GB di spazio, mentre il secondo arriverà a 2TB. Lo sconto del 64% interesserà entrambi i piani, i quali potranno quindi essere acquistati rispettivamente a 175 dollari e 350 dollari. Ricordiamo però che si tratterà di un pagamento unico e che non dovrà essere rinnovato annualmente. Qualora si preferisse invece il rinnovo automatico, lo sconto scenderà al 17%.

Ma cosa offrirà, nello specifico, il servizio di pCloud? Si tratta sostanzialmente di una piattaforma cloud completa sotto ogni punto di vista e dotata di tutti i protocolli di sicurezza necessari per mantenere privati tutti i file conservati.

In particolare, grazie alle opzioni di collaborazione, qualunque utente potrà: condividere link e richiedere file, invitare altri utenti a modificare o visionare le cartelle condivise, ottenere statistiche dettagliate di tutti i link condivisi e anche eseguire il branding degli stessi collegamenti. Ma non mancheranno anche strumenti utili per la sincronizzazione, come il caricamento automatico della galleria fotografica, l’estensione HDD tramite il pCloud Drive e la sincronizzazione automatica tra tutti i dispositivi connessi.

Da non sottovalutare saranno per anche le opzioni di backup, con completo supporto per: Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos. Come anticipato un precedenza, tutti i file saranno protetti tramite protocolli TLS/SSL, crittografati e copiati in 5 copie diverse su server differenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.