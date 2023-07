Come ottenere 500 GB su pCloud per 90 giorni a 4,99€

Qui è dove ti segnaliamo la possibilità di ottenere un accesso per 90 giorni al profilo Premium 500 GB del servizio pCloud, al prezzo di soli 4,99 euro, tre volte più basso rispetto a quello di listino (-67%). Sarà così possibile sfruttarlo per tre mesi, salvando sul cloud qualsiasi file o contenuto, per le finalità più disparate.

Approfitta dell’offerta Premium 500 GB di pCloud

Per approfittarne non bisogna far altro che visitare la pagina dedicata alle promozioni e attendere che compaia il messaggio visibile nell’immagine qui sotto. A quel punto, un click su “Voglio lo sconto!” porterà direttamente allo step successivo, dove sono elencati i vantaggi dell’abbonamento.

Tra questi vale la pena citare i 500 GB di traffico tramite link condiviso, la possibilità di personalizzare i collegamenti e un cestino con cronologia di 30 giorni per recuperare i file già eliminati. Tutto questo senza dimenticare le altre funzionalità incluse: dal player audio e video integrato all’impiego del protocollo TLS/SSL per la sicurezza, dal backup diretto dalle altre piattaforme (Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive, Google Foto) fino alla sincronizzazione su qualsiasi dispositivo e all’autenticazione a due fattori.

Al prezzo di soli 4,99 euro, con uno sconto del 67% rispetto al listino, è un’ottima opportunità per cerca un servizio di archiviazione su server remoto che operi in modo conforme alle normative più rigorose in termini di privacy e tutela dei dati.

pCloud, lo ricordiamo, ha sede in Svizzera. Non solo rispetta il GDPR europeo, ma anche la più severa legge federale locale, permettendo di scegliere in quale location salvare le informazioni, se negli Stati Uniti oppure all’interno del territorio UE. Dispone inoltre delle certificazioniISO 9001 e ISO 27001. La società è attiva fin dal 2013 e oggi conta circa 18 milioni di utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.