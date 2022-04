pCloud, 500 GB di spazio cloud a vita: offerta a 175€

I più noti servizi di archiviazione cloud hanno una caratteristica comune: quella di offrire spazio previa sottoscrizione di un abbonamento. Vincolando quindi l’utente al pagamento ricorrente per usufruire dei file caricati. Tuttavia, c’è un provider che propone un’alternativa piuttosto interessante, basata su piani lifetime. Parliamo di pCloud, che ti permette di acquistare uno spazio di archiviazione cloud a vita: ciò significa che sarà tuo per sempre e potrai utilizzarlo come meglio credi. Ma quanto costa un servizio del genere? Il prezzo è piuttosto vantaggioso: il piano Premium 500 GB è al momento in offerta a soli 175 euro invece di 500. Il pagamento è una tantum.

Quello che pCloud offre non è solamente uno spazio in cui archiviare i propri dati, ma molto di più. Sono numerose le funzionalità interessanti e user-friendly messe a disposizione dal provider. Diamo un’occhiata alle migliori.

Sicurezza – La prima cosa in assoluto di cui un utente dovrebbe preoccuparsi è la sicurezza dei propri dati. pCloud utilizza e applica il protocollo TLS/SSL per mantenere sempre al sicuro i file che carichiamo.

– La prima cosa in assoluto di cui un utente dovrebbe preoccuparsi è la sicurezza dei propri dati. pCloud utilizza e applica il protocollo TLS/SSL per mantenere sempre al sicuro i file che carichiamo. Backup – Potrai effettuare il backup di tutti i tuoi dispositivi (che sia il telefonino oppure il PC), oppure salvare i tuoi dati direttamente da altri servizi – come Dropbox, Facebook oppure Google Drive.

– Potrai effettuare il backup di tutti i tuoi dispositivi (che sia il telefonino oppure il PC), oppure salvare i tuoi dati direttamente da altri servizi – come Dropbox, Facebook oppure Google Drive. Accesso e sincronizzazione – La funzione più interessante, però, è sicuramente quella di sincronizzazione in tempo reale. Potrai infatti accedere istantaneamente a tutti i dati caricati all’interno dello spazio cloud in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Comodo, ad esempio, per il lavoro o la scuola, ma anche per coloro che vogliono avere sempre ogni cosa a portata di mano.

– La funzione più interessante, però, è sicuramente quella di sincronizzazione in tempo reale. Potrai infatti accedere istantaneamente a tutti i dati caricati all’interno dello spazio cloud in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Comodo, ad esempio, per il lavoro o la scuola, ma anche per coloro che vogliono avere sempre ogni cosa a portata di mano. Gestione dei file – Avrai il pieno controllo su ogni file. Carica da remoto attraverso un URL, visualizza l’anteprima di un documento oppure recupera versioni precedenti o accidentalmente eliminate, fino a 30 giorni.

– Avrai il pieno controllo su ogni file. Carica da remoto attraverso un URL, visualizza l’anteprima di un documento oppure recupera versioni precedenti o accidentalmente eliminate, fino a 30 giorni. Condivisione – pCloud include alcune opzioni di condivisione molto utili. Link e cartelle condivise sono un must, ma troverai anche la funzione per brandizzare i tuoi link condivisi e monitorarne le statistiche in qualsiasi momento.

– pCloud include alcune opzioni di condivisione molto utili. Link e cartelle condivise sono un must, ma troverai anche la funzione per brandizzare i tuoi link condivisi e monitorarne le statistiche in qualsiasi momento. Media e fruibilità – Potrai guardare qualsiasi file caricato senza doverlo riscaricare sul tuo dispositivo. Come? Grazie al media player integrato che ti permette di riprodurre foto, video e musica direttamente dal cloud.

Queste sono soltanto alcune delle funzionalità incluse nel piano Premium da 500 GB, che rappresenta così una risorsa indispensabile per salvare ed archiviare tutti i file più importanti in un cloud sicuro e tuo per sempre. L’offerta in corso ti permette di risparmiare ben il 65% sull’acquisto del piano da 500 GB, che pagherai così solamente 175 euro invece di 500.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.