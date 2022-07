pCloud: 67% di sconto per 90 giorni su 2 TB di spazio cloud

La tecnologia cloud è molto diffusa in quanto offre degli innegabili vantaggi. Avere uno spazio sicuro e remoto in cui caricare i propri file più delicati offre diversi vantaggi.

In primis, nel caso di guasto hardware locale, è possibile comunque preservare i dati. In seconda battuta, i file caricati sul cloud sono protetti da eventuali minacce informatiche, come i sempre più diffusi attacchi di tipo ransomware.

Non va poi dimenticato un altro pregio intrinseco del cloud: questa infatti, permette di accedere a un gran numero di dati da qualunque dispositivo, in qualunque parte del mondo. Di fatto, con un servizio adeguato, non è più necessario affidarsi ad hard disk portatili o soluzioni ingombranti simili.

Nel contesto specifico, un servizio come quello proposto da pCloud appare alquanto interessante. Si parla infatti di 2 TB di spazio cloud che, grazie all’attuale offerta, sono proposti con il 67% di sconto rispetto al prezzo di listino.

pCloud offre 2 TB di spazio cloud per proteggere i tuoi dati più preziosi

pCloud offre un servizio particolare, che offre un’interfaccia web piacevole e facile da utilizzare, anche da parte di chi non ha dimestichezza con questa tecnologia. Lo stesso servizio offre player audio e video integrati: ciò permette di riprodurre canzoni e video, senza dover scaricare gli stessi in locale.

Lato sicurezza poi, pCloud offre più che adeguate garanzie. La piattaforma infatti, adotta il protocollo TLS/SSL che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal dispositivo ai server pCloud. Attraverso gli stessi è possibile effettuare il backup di dati già presenti in:

Dropbox

Facebook

OneDrive

Google Drive

Google Foto

La possibilità di integrare pCloud con pressoché qualunque tipo di dispositivo elettronico e a un numero elevato di dispositivi, rende questo servizio duttile, capace di adattarsi a qualunque tipo di utente (nonché anche a contesti familiari).

E i costi? Grazie alla suddetta promozione, 2 TB di spazio cloud sono disponibili con il 67% di sconto per i primi 90 giorni di utilizzo: ciò si traduce in una spesa di appena 9,99 euro.

