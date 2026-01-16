 pCloud a vita: il cloud che paghi una volta e usi per sempre, ora in sconto
Dire addio agli abbonamenti mensili è possibile scegliendo uno spazio cloud permanente. Con i piani “Lifetime” di pCloud, l’archiviazione online si paga una sola volta e lo spazio resta disponibile senza rinnovi, costi extra o sorprese.

Una soluzione ideale per custodire documenti, foto e contenuti personali in totale sicurezza, grazie a infrastrutture basate in Svizzera e a standard di tutela dei dati tra i più rigorosi al mondo. Inoltre, in questo momento tutti i piani a vita sono in forte sconto. Andiamo a scoprire nel dettaglio la proposta di pCloud.

Tutto quello che offre un piano pCloud a vita

Le offerte attualmente disponibili coprono esigenze diverse, con prezzi definitivi e già scontati: 500 GB a 199 euro, 2 TB a 399 euro e fino a 10 TB a 1.190 euro. Si tratta di importi senza spese aggiuntive per attivazione o funzionalità premium. Inoltre, l’acquisto è protetto da crittografia SSL a 256 bit e include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni.

Scegliendo un piano lifetime, i file vengono archiviati in data center certificati e protetti dalle severe normative svizzere sulla privacy. La sicurezza è rafforzata da protocolli TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit, un livello di protezione paragonabile a quello utilizzato in ambito governativo.

Dal punto di vista pratico, pCloud consente di caricare file di qualsiasi dimensione, recuperare elementi eliminati o versioni precedenti fino a 30 giorni e condividere contenuti tramite link e cartelle protette da password. Non manca l’aspetto multimediale: video e musica possono essere riprodotti direttamente dal cloud grazie ai player integrati.

Il servizio include anche sincronizzazione continua su tutti i dispositivi, backup automatici di smartphone e computer, accesso offline e trasferimento dei dati da servizi esterni. Per approfittare della promo basta andare sul sito di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

