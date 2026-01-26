pCloud: cloud a vita in offerta con sconti fino a 700 euro

Chi desidera uno spazio cloud definitivo, senza rinnovi periodici e con un elevato livello di sicurezza, può approfittare delle promozioni attive sui piani a vita di pCloud.
Il servizio svizzero propone soluzioni lifetime con prezzi scontati a partire da 199 euro. Cos’ si può ottenere un archivio online capiente e accessibile per sempre, senza canoni mensili o annuali. Ma vediamo meglio quali sono le caratteristiche di pCloud.
Spazio cloud permanente e massima tutela dei dati: in poche parole, pCloud
I piani a vita di pCloud prevedono un pagamento unico: una volta completato l’acquisto, lo spazio di archiviazione resta disponibile senza limiti di tempo. Il tutto è supportato da un’infrastruttura sicura, con server situati in Svizzera e protetti dalle rigorose normative locali sulla privacy dei dati.
Le tariffe promozionali valide per il mese di gennaio sono le seguenti:
- Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro;
- Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro;
- Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro.
Tutti i piani includono una garanzia di rimborso di 14 giorni, utile per testare il servizio senza rischi.
Dal punto di vista della sicurezza, pCloud offre una protezione avanzata dei file archiviati. Oltre al quadro normativo svizzero, i dati sono difesi tramite protocollo TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit, uno standard paragonabile a quello utilizzato in ambito militare.
Tra le funzionalità più apprezzate c’è anche il backup da servizi esterni, che consente di importare e mettere al sicuro contenuti provenienti da piattaforme come Dropbox, Google Photos, OneDrive e Facebook, semplificando la gestione dei dati.
Le offerte sui piani a vita pCloud, con sconti fino a 700 euro, restano attive ancora per poco tempo. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina ufficiale del servizio.