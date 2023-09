pCloud compie 10 anni e lancia un’offerta storage incredibile

pCloud è uno dei cloud storage più sicuri d’Europa, scelto da più di 19 milioni di utenti nel mondo. Tra le sue caratteristiche più apprezzate, vi è la crittografia 256-bit AES per tutti i file, la creazione di cartelle condivise, la creazione di 5 copie dei file su server differenti (per tenere i file al sicuro) e la sincronizzazione automatica su più dispositivi. Il punto forte di pCloud, rispetto a piattaforme simili, è la possibilità per gli utenti di acquistare una licenza a vita, che permette loro di risparmiare sui costi di abbonamento. Ma non è tutto. Proprio in questi giorni, il servizio ha attivato un’altra allettante offerta, chiamata per festeggiare i suoi 10 anni di vita. Generalmente, la piattaforma offre soltanto 10 GB di spazio gratuito. Con questa promozione, la piattaforma raddoppierà lo spazio gratuito per i propri utenti.

pCloud: 20 GB di spazio gratuito se porti un amico

Il regalo di compleanno di pCloud per i suoi utenti si chiama “Porta un amico”. Se consigli la piattaforma di cloud a un tuo amico e questo sottoscrive un abbonamento annuale o acquista una licenza a vita, entrambi riceverete 20 GB di spazio di archiviazione gratuito. Naturalmente non si tratta dell’unica promozione attiva in questo momento. Scegliendo un piano a vita, è possibile risparmiare dal 65% fino all’80% del prezzo originario. Ad esempio, il pian Premium da 500 GB passa da 579 euro a 199 euro il piano Premium da 2 TB passa da 1.140 euro a 399 euro, mentre il Custom Plan da 10 TB passa da 6.000 euro a 1.190 euro.

pCloud offre diverse modalità pagamento sicuro (criptato con grado di sicurezza 256-bit SSL), tra cui PayPal. Inoltre, la piattaforma prevede anche la garanzia soddisfatti o rimborsati. Avrai 10 giorni per provare pCloud. Se la piattaforma non soddisferà le tue esigenze, potrai sempre chiedere il rimborso dell’intera cifra. Non sei ancora iscritto? Prova uno dei migliori cloud storage presenti sul mercato. Sei già iscritto a pCloud? Porta un amico e ottieni 20 GB di archiviazione gratuiti. L’offerta è limitata e scade a breve!

