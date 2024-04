pCloud: con la promozione di Pasqua piani a vita a -55%

Metti al sicuro i tuoi file con uno spazio di archiviazione unico e conveniente come pCloud. La speciale promozione di Pasqua pCloud ti consente di acquistare un piano famiglia offrendo sicurezza e l’accesso per te e per un massimo di 4 membri della tua famiglia ad un prezzo mai visto prima.

Oggi hai, dunque, l’opportunità di scegliere tra piano pCloud Family a vita di 2 TB disponibile a soli 399 euro anzichè 890 e Family 10 TB acquistabile a 1049 euro anzichè 2249. Parliamo pertanto di due soluzioni perfette per tutti coloro che vogliono condividere uno spazio cloud, selezionando e gestendo facilmente la quantità di spazio di archiviazione di ciascun membro della famiglia. Inoltre, visto che la privacy è al giorno d’oggi un elemento importantissimo, ogni membro della tua famiglia avrà il suo spazio personale.

Che aspetti? Scegli il piano pCloud più adatto alle esigenze della tua famiglia approfittando degli sconti fino al 55%.

Family 2 TB o 10 TB

Quale occasione migliore se non questa per avere un enorme spazio di archiviazione pCloud a disposizione per te e la tua famiglia. Sia il piano pCloud da 2TB che quello da 10 TB includono funzionalità esclusive come:

Condivisione – Con pCloud puoi finalmente goderti svariate opzioni per la condivisione dei file grazie alle applicazioni e all’interfaccia web;

– Con pCloud puoi finalmente goderti svariate opzioni per la condivisione dei file grazie alle applicazioni e all’interfaccia web; Media e fruibilità – Il player audio e video pCloud ti fanno la possibilità di riprodurre le tue canzoni preferite e guardare i tuoi video preferiti subito dopo averli caricati sulla piattaforma di archiviazione cloud;

– Il player audio e video pCloud ti fanno la possibilità di riprodurre le tue canzoni preferite e guardare i tuoi video preferiti subito dopo averli caricati sulla piattaforma di archiviazione cloud; Sicurezza – Con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei tuoi file, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL, che viene applicato quando le informazioni vengono trasferite dal tuo dispositivo ai server.

Non perdere altro tempo: ricorda che per pCloud la sicurezza dei dati è la priorità massima, ecco perchè fa del meglio per applicare misure di sicurezza all’avanguardia.